Edoardo Donnamaria, il lungo sfogo del padre contro il GF Vip

NEWS

Debora Parigi | 14 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole del padre di Edoardo Donnamaria contro il GF Vip

La scorsa settimana Edoardo Donnamaria ha lasciato la Casa del GF Vip 7 a causa di una squalifica. Essa è derivata dal fatto che avesse avuto per l’ennesima volta un comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti di altri vipponi, ma in particolar modo verso Antonella Fiordelisi. Come sappiamo la decisione ha sconvolto tutti e ha suscitato anche varie critiche.

Adesso Edoardo si sta facendo la sua vita fuori osservando tutto quello che succede nel reality e facendo molte sorprese proprio alla fidanzata Antonella. Ma questa squalifica continua a non andare giù a molti. E tra questi c’è anche suo padre che oggi ha scritto un lungo post proprio contro il Grande Fratello. Il signor Vincenzo Donnamaria ha usato parole molto forti e che hanno già fatto il giro del web. Ecco cosa ha pubblicato sul suo profilo Twitter:

“Sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta (che manco il giudice Carnevale) creando interesse. Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio e quindi interesse. Hanno creato # in tendenza e quindi interesse. Hanno fatto prima mezz’ora per share sullo squalificato e quindi interesse. Hanno consentito fuochi d’artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro col fandom e quindi interesse. E tutti aspetteranno ingresso di Edo. Nei prossimi venti giorni. E quindi interesse. Il tutto GRATIS, ragazzi !! Questi sono geni…altroché storie”.

Da quello che si legge, pare che il padre di Edoardo Donnamaria pensi che la squalifica del figlio sia stata solo un’azione per poter creare dinamiche, storie e via dicendo. Il figlio, secondo lui, sarebbe adesso utile per alcuni eventi su una parte dei vipponi ancora in gioco.

Come detto, si tratta di parole molto forti nei confronti del Grande Fratello, delle vere e proprie accuse. Vedremo quindi se ci saranno delle risposte a tutto questo. Noi nel caso, saremo qui a raccogliere le dichiarazioni di ogni parte.