Nicolò Figini | 1 Marzo 2023

L’incontro tra Fedez ed Edoardo Donnamaria

Negli ultimi giorni abbiamo parlato di Edoardo Donnamaria in merito a ciò che è accaduto con Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia. Lui stesso, infatti, ha ammesso di aver toccato il seno all’attrice e l’influencer ora non ne vuole più sapere di lui. Durante un confronto molto acceso tra i tre nel corso dell’ultima diretta, Antonella ha affermato:

“Non mi sono fidata mai della Murgia, ma il problema è anche Edoardo. Io lo avvertivo lontano e avevo percepito che non vuole stare con me. Mi svegliava solo per darmi la buonanotte e stava sempre con gli altri. Ora capisco il perché del van. Non mi aspettavo le toccatine. Io non permetterò a me stessa di stare una persona così. Io voglio chiudere con uno come lui”.

Oggi pomeriggio, però, si è diffuso sul web un video che tratta di un argomento completamente diverso.

Luca Onestini è entrato in giardino, dove si trovava già Edoardo Donnamaria, e menzionando un presunto scontro che il volto di Forum avrebbe avuto con Fedez l’ex tronista ha dato inizio a uno scambio di battute.

Donnamaria ha subito voluto fare chiarezza sull’accaduto. Dopo una battuta ha quindi precisato come sarebbe veramente andato l’incontro con il cantante:

“Una volta volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono cosa?’. Ma mica mi ha menato!”.

Edoardo Donnamaria ha detto che tutto sarebbe finito con una risata tra lui e Fedez. I due non sono quindi mai arrivati alle mani come alluso scherzosamente da Onestini. Ecco insomma chiarito il retroscena.

Ovviamente vedremo se il rapper deciderà di commentare quanto emerso dentro la casa del GF Vip, e in questo caso siamo pronti fin da ora a raccogliere qualsiasi eventuale replica.

Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.