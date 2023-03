NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2023

La verità su Giulia De Lellis e Andrea Damante

In queste ore si sta a lungo discutendo del presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi infatti i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sarebbero riavvicinati, al punto che Elisa Visari, attuale compagna del deejay, avrebbe trovato dei messaggi. Ma non solo. La modella, sempre secondo la rivista, avrebbe informato Carlo Beretta, fidanzato dell’influencer, dell’accaduto. Come se non bastasse pare anche che Giulia e Andrea siano stati avvistati insieme a una festa qualche giorno fa, e il tutto ha così fatto insospettire il web. Adesso però a rivelare la verità su quanto accaduto è stato Giacomo Urtis, che era a sua volta presente tra gli invitati alla festa.

Il chirurgo dei Vip, raggiunto da FanPage, ha così fatto chiarezza sulla situazione, precisando come Giulia De Lellis e Andrea Damante siano arrivati in momenti diversi all’interno del locale. Ma non solo. Urtis ha anche affermato come i due non si siano mostrati in atteggiamenti intimi, facendo dunque intendere che al momento tra Giulia e Andrea non ci sia alcun ritorno di fiamma in corso. Queste le dichiarazioni di Giacomo:

“La festa si è svolta all’interno della discoteca Redroom di Milano giovedì scorso, durante la settimana della moda. Era stata organizzata per il compleanno di Pietro Tavallini, agente molto noto nel mondo dello spettacolo perché rappresenta diversi personaggi internazionali. Tra i suoi clienti ci sono star del calibro di Paris Hilton, Heidi Klum e Pamela Anderson. Anche per questo le sue feste sono sempre molto ben frequentate. So che con Damante e De Lellis sono molto amici. Ero all’entrata e ho visto entrare prima Andrea Damante e, circa mezz’ora dopo, Giulia De Lellis. Non sono arrivati insieme mano nella mano e non li ho visti in atteggiamenti intimi. Poi si tratta di una discoteca, era tutto un po’ al buio con le luci rosse. Damante è salito in consolle a suonare e in quel momento non erano insieme”.

Nel mentre pochi giorni fa, nonostante le voci di crisi, proprio Giulia De Lellis ha taggato sui social il suo fidanzato Carlo Beretta, facendo dunque intendere di essere ancora felicimente fidanzata.