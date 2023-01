NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Gennaio 2023

GF Vip 7

La conversazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

In queste ore, dopo le liti degli ultimi giorni, sembrerebbe che Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si siano riavvicinati. Al momento tuttavia però i due protagonisti del Grande Fratello Vip 7 non sono ancora tornati ufficialmente insieme ed entrambi stanno valutando il da farsi. Ciò nonostante sembrerebbe che il conduttore sia pronto a voltare pagina, a lasciarsi il passato alle spalle e a ricominciare con la schermitrice, che dal suo punto di vista però pare essere ancora frenata. In queste ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto storcere il naso ai più.

Sui social sta infatti girando una conversazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che non è piaciuta ai fan della coppia, e non solo. Pare infatti che la Vippona abbia chiesto al suo compagno se sarebbe disposto a mettere da parte i suoi amici per lei. A spiazzare però è stata proprio la risposta di Donnamaria, che pur parlando per ipotesi sembrerebbe essere pronto a compiere questo gesto estremo. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Se avessi la certezza subito lo farei. Ma non me la puoi dare. Fuori da qua se avrai ancora questa necessità, se staremo ancora insieme e mi dimostrerai che ne vale la pena…ma parliamo di fantascienza”.

per me arrivare a dire che per il tuo partner sei pronto a mollare i tuoi amici è una prova inconfutabile della tossicità di una relazione mi dispiace donnalisi ma questo non è amore e se non ci arrivate è grave pic.twitter.com/eIJEfi8SDN — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) January 4, 2023

Il pubblico intanto si chiede cosa accadrà nei prossimi giorni tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tra i due Vipponi del Grande Fratello Vip 7 tornerà finalmente il sereno o la loro relazione sarà giunta ufficialmente al capolinea? Nel mentre in queste ore a confermare la sua attrazione per Edoardo è stato Alberto De Pisis, che confidandosi con Sarah Altobello ha ammesso di provare un sentimento per il celebre volto di Forum. Ma come si evolverà la situazione? Non resta che attendere per scoprirlo.