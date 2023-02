NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2023

GF Vip 7

Edoardo Donnamaria non si sente bene e vomita in una pentola durante un gioco: ecco cosa è accaduto al conduttore.

Piccolo incidente per Edoardo Donnamaria

Tempo di giochi nella casa del Grande Fratello Vip 7. Ieri sera infatti i Vipponi hanno intrattenuto il pubblico con il GF Game Night, e naturalmente non sono mancate le risate. Protagonista assoluto è stato anche Edoardo Donnamaria, che ha avuto un piccolo incidente che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web. Mentre stava assaggiando alcuni cibi particolari, il conduttore si è infatti sentito poco bene, e a quel punto ha vomitato in una pentola. Nel frattempo Edoardo Tavassi, che si trovava seduto affianco al Vippone, è scoppiato in una fragorosa risata, mentre Alberto De Pisis ha cercato di mantenere il controllo e di proseguire lo show senza intoppi. Il momento ha fatto sorridere gli utenti e ovviamente sui social non sono mancati tanti commenti ironici.

In queste ore intanto come sappiamo Edoardo Donnamaria sembrerebbe essersi riconciliato con Antonella Fiordelisi, dopo le tensioni degli ultimi giorni. Tuttavia però il conduttore, proprio mentre chiacchierava con la sua compagna, si è a un tratto scagliato contro Sonia Bruganelli, che nel corso dell’ultima puntata l’ha criticato. Edoardo così ha affermato:

“Bollita dai, diciamo bollita. Arrivata. Stralunata. Controcorrente per forza? Diciamo così dai. Arrivata proprio, te lo dico io. Se va in nomination contro Attilio perde. Siete simili tu e Sonia. Non è un complimento in questo caso”.

Le parole di Edoardo Donnamaria hanno naturalmente diviso il web, e in molti hanno criticato il comportamento del Vippone. Al momento intanto Sonia Bruganelli non ha ancora replicato al conduttore, ma non è da escludere che l’opinionista del Grande Fratello Vip 7 voglia affrontare Donnamaria nel corso della prossima diretta del reality show. I fan per di più si chiedono anche cosa accadrà nei prossimi giorni tra Edoardo e Antonella. Tra i due sarà davvero tornato il sereno? Non resta che attendere per scoprirlo.