Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2023

L’imitazione di Milena Miconi

Ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip 7 gli autori hanno organizzato un’altra serata di GF Game Night, e come era prevedibile non sono mancate le risate. Mentre Edoardo Donnamaria si è sentito male e ha vomitato durante un gioco, Milena Miconi ha fatto una divertente imitazione di Nikita Pelizon, che tuttavia ha scatenato l’ira del web. L’attrice infatti, dopo aver indossato una parrucca per assomigliare alla modella, ha iniziato a parlare con un accento straniero, menzionando energie, unicorni, e affermando come la Pelizon davanti alle telecamere corra in aiuto di chiunque si senta in difficoltà. L’imitazione, seppur abbia fatto divertire gran parte del web, sembrerebbe non essere piaciuta non solo a Nikita, ma anche alle sue fan.

Il fandom della modella infatti ha deciso di intervenire sui social richiedendo addirittura la squalifica della Miconi. Ma non solo. In molti hanno iniziato ad attaccare duramente la Vippona, spendendo per lei commenti molto forti.

Signore e signori,

MILENA MICONI che stasera ha scelto di diventare LA CONCORRENTE smascherando la strategia di nikita con un’imitazione.

Succederà il devasto, ma solo applausi per te Milly.#oriele #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/SgY6klz4n2 — caffelatte (@trashstellare) February 2, 2023

Mentre in queste ore dunque le fan di Nikita Pelizon si sono schierate contro Milena Miconi, pochi giorni fa Giulia, una cara amica della modella, ha rilasciato una lunga intervista a Novella2000.it e nel corso della chiacchierata ha rivelato alcuni retroscena su di lei. Queste le sue dichiarazioni:

“Come rispondo a chi dice che Nikita è stratega e falsa? Non ha mai dato dimostrazione di essere falsa o bugiarda. È sempre stata coerente. Non sparla mai degli altri e dice sempre quel che pensa. Stratega? Tutto si può dire ma non stratega, poi ognuno fa il proprio gioco. Credo che Nikita in quella casa gioca meno di molti altri che hanno strategie solide e già sperimentate”.

Più volte nel mentre i collaboratori di Nikita Pelizon hanno fatto intendere di voler agire legalmente contro alcuni Vipponi, e adesso Giulia in merito ha dichiarato:

“Ne sono state dette tante su di lei… Chi ha esagerato risponderà nelle sedi opportune. Sono stati usati termini pesanti, potenzialmente qualificabili come reato. Quando Nikita uscirà visionerà il tutto e deciderà come agire”.