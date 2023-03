NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Marzo 2023

GF Vip 7

Ecco perché Edoardo Donnamaria non è seduto in studio nel parterre di eliminati del GF Vip, mentre Ginevra Lamborghini sì.

Edoardo Donnamaria non sarà presente in studio

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Edoardo Donnamaria è stato ufficialmente squalificato dal programma, a causa di alcuni comportamenti aggressivi verso Antonella Fiordelisi. Il conduttore ha così lasciato il reality ed è tornato alla sua vita di sempre, tuttavia sui social è scoppiata la polemica. Il Vippone infatti essendo stato espulso non è arrivato in studio, e anche per le ultime dirette non sarà seduto nel parterre degli eliminati. A quel punto alcuni sui social si sono chiesti come mai lo stesso trattamento non sia stato riservato anche a Ginevra Lamborghini, prima squalificata di questa edizione.

Come tutti sappiamo infatti la sorella di Elettra non solo ha preso parte a tutte le dirette, ma è spesso intervenuta per dire la sua su determinate dinamiche. Ma non solo. Solo qualche settimana fa infatti la Lamorghini è addirittura tornata in casa come ospite speciale per qualche giorno.

Perché dunque Edoardo Donnamaria non può essere presente in studio al GF Vip mentre Ginevra sì? Come fa notare FanPage la risposta potrebbe essere legata alla linea editoriale assunta negli ultimi giorni. Come abbiamo visto, solo di recente Pier Silvio Berlusconi ha espressamente richiesto di fare una pulizia nei contenuti. Lo stesso Signorini ha invitato i Vipponi ad assumere comportamenti consoni per evitare ulteriori provvedimenti. Far arrivare Donnamaria in studio dunque rappresenterebbe un’incongruenza rispetto alle ultime scelte fatte da Mediaset.

La differenza tra i casi di Edoardo e di Ginevra starebbe dunque nella tempistica della nuova linea editoriale assunta dal GF Vip, e a pagarne lo scotto è stato proprio il fidanzato di Antonella. Donnamaria nel mentre in queste ore si è recato fuori le mura della casa, per urlare col megafono parole di conforto alla Fiordelisi. Ma cosa accadrà tra i due quando il reality terminerà? Non resta che attendere per scoprirlo.