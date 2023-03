NEWS

Andrea Sanna | 11 Marzo 2023

GF Vip 7

Le urla di Edoardo Donnamaria per Antonella

Edoardo Donnamaria sente tantissimo la mancanza di Antonella Fiordelisi dopo la squalifica subita nel corso della puntata di giovedì. L’ex vippone, infatti, a seguito di ripetuti richiami per i suoi comportamenti, è stato allontanato dal gioco. L’influencer si è sentita in parte “colpevole”, dato che è stato proprio a seguito di un’ultima lite avvenuta tra i due che il programma ha preso questa decisione.

Alfonso Signorini, così come lo stesso Edoardo Donnamaria, hanno rassicurato Antonella Fiordelisi che non è dipeso da lei, ma da tante situazioni. Nonostante ciò la ragazza è caduta nello sconforto.

Tornato alla vita di tutti i giorni, però, pare proprio che Edoardo Donnamaria abbia avvertito il distacco e anche a RTL 102.5 (durante la prima intervista dopo il programma), ha ribadito il concetto. Ma le sorprese non sono finite. Questo perché nella notte l’ex concorrente del GF Vip ha raggiunto Cinecittà e si è appostato fuori dalla Casa con un megafono.

Nel mentre Antonella Fiordelisi si trovava in zona biliardo a giocare con Nikita Pelizon, la quale sta facendo di tutto per confortare la sua amica in un momento così difficile per lei. Ma proprio mentre erano intente a imbucare le palline, si sono udite delle voci, forti e chiare in lontananza. Edoardo Donnamaria ha iniziato a urlare per lei. In cortiletto alcuni vipponi hanno capito subito si trattasse di lui. Oriana Marzoli è quindi è corsa in Casa per trascinare fuori la coinquilina.

“Antonella mi hai fatto impazzire, ma mi manchi”, ha detto Edoardo Donnamaria, facendo commuovere Antonella Fiordelisi. La vippona di tutta risposta ha detto di sentire tanto la sua mancanza, replicando poi con un “Ti amo”. Tutti i concorrenti sono parsi felice di risentire Edoardo e si sono detti emozionati per questo pensiero avuto per la concorrente, provata dalla sua squalifica.

Come vediamo dai filmati Antonella Fiordelisi ha commentato l’accaduto con le altre ragazze della Casa e poco dopo è crollata in lacrime, emozionata.

E poi c’è @drojette

Che queste cose qui non le sa fare,dice

E che invece ha cancellato in un secondo natale, capodanno,san valentino e s’è messo a credito almeno almeno fino a ferragosto.

Che non bisogna saperlo fare

È solo l’amore#DONNALISI#drojette#gfvip pic.twitter.com/Mtt3TAodsz — Alwaysgiugina (@alwaysgiugina) March 11, 2023

Antonella Fiordelisi sente tanto la mancanza di Edoardo Donnamaria, il quale però ha voluto mostrarle vicinanza con un gesto tenero e romantico, che ha fatto impazzire anche i fan!