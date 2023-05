NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2023

La replica di Edoardo Donnamaria

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione, dopo essersi innamorati all’interno della casa. Da quel momento i due non si sono più separati, e tutto sembrerebbe procedere a gonfie vele tra il conduttore e la schermitrice. Poco fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Edoardo ha replicato a coloro che lo accusano di fingere la storia con Antonella per puro hype. Ma non solo. Stando alle parole di Donnamaria sembrerebbe che queste insinuazioni siano arrivate anche da persone a lui vicine. Queste le parole dell’ex Vippone:

“Cosa rispondo a quelli che sostengono che stiamo insieme per hype? Mi è stato riferito anche di persone che, se potessi parlare… anzi, quando parlerò, perché prima o poi lo dico, prima o poi le pa**e esplodono, mi sono state molto vicine e hanno detto delle cose del genere. Ora io ho due opzioni massimo per questa cosa qua. O sei cretino, perché mi hai visto, oppure sei in malafede, tipo invidioso. Forse ti stiamo antipatici o tante altre cose. E quindi in quel caso si può anche capire. Sei un poveraccio, però vabbè”.

Ma non solo. Successivamente Edoardo Donnamaria ha anche precisato che non mancano piccole discussioni con Antonella Fiordelisi che tuttavia vengono sempre risolte in tempi brevi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Non credete ad Antonella quando dice che non litighiamo mai. Non è vero. Litighiamo. Più che altro discutiamo. Ma poi lei è talmente una polletta che quando si arrabbia fa ridere, quindi si fa pace quasi subito nel 99% dei casi”.

Tutto dunque starebbe procedendo nel migliore dei modi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, e a loro va il nostro più grande in bocca al lupo.