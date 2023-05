NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2023

Secondo le ultime indiscrezioni, Lazza starebbe per lanciare la sua hit estiva in collaborazione con Blanco

Il rumor sul duetto tra Lazza e Blanco

Questa senza dubbio sarà ricordata come l’estate dei grandi duetti. Da Fedez feat Annalisa e J-Ax, a Marco Mengoni feat Elodie, di certo trascorreremo i mesi più caldi dell’anno cantando e ballando questi tormentoni e all’appello non poteva mancare anche Lazza. In questi mesi come sappiamo il rapper è in cima a tutte le classifiche, e il suo tour sta registrando ovunque il tutto esaurito. Senza dubbio questo per Jacopo è un momento d’oro e a breve come se non bastasse arriverà una grande e inaspettata sorpresa per tutti i fan, che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riportano gli amici di Webboh infatti sembrerebbe che a breve Lazza lancerà la sua hit estiva, in collaborazione con Blanco! I due amati artisti infatti avrebbero collaborato insieme, e a breve ascolteremo questo attesissimo pezzo, che senza dubbio sarà una delle hit più amate di questa estate. Attualmente non abbiamo ancora molte informazioni sul brano, e non è ancora ben chiaro quando verrà pubblicato. Tuttavia a breve potrebbero arrivare i primi dettagli, dal titolo alla data d’uscita. Questo quanto si legge sul portale:

“QUEST’ESTATE LAZZA E BLANCO PUBBLICHERANNO UNA CANZONE INSIEME! La notizia da qualche tempo circola sul web, ma ora finalmente noi di Webboh possiamo confermarla. Lazza e Blanco faranno una canzone insieme in vista dell’estate 2023. Uscirà tra non molto. Noi siamo davvero curiosi di ascoltarla, la canteremo sicuramente a squarciagola sotto l’ombrellone”.

A breve dunque arriverà la canzone di Lazza e Blanco, e senza dubbio i due artisti non deluderanno le aspettative del pubblico. Solo da poche settimane intanto Riccardo ha lanciato il suo ultimo album di inediti, Innamorato, che è già un vero successo, e che vanta una collaborazione con Mina.