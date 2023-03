NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Marzo 2023

La presunta reazione di Edoardo Donnamaria

Giovedì sera Edoardo Donnamaria è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip 7, e in queste ore è tornato alla sua vita di sempre. Solo nella giornata di ieri il conduttore a sorpresa si è collegato in diretta con RTL 102.5, e proprio alla radio ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. Nel corso della chiacchierata naturalmente l’ex Vippone ha parlato anche di Antonella Fiordelisi ammettendo di sentire la sua mancanza e di essere pronto ad aspettarla. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale, ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male”.

In queste ore nel mentre a rivelare un retroscena inedito è stato Amedeo Venza. Il noto influencer infatti ha raccontato che Edoardo Donnamaria sarebbe venuto a conoscenza di tutta la diatriba nata in questi mesi tra Gianluca, ex di Antonella, e la famiglia Fiordelisi. Ma non solo. Il conduttore avrebbe anche saputo che i due, al momento della partenza del Grande Fratello Vip 7, erano ancora fidanzati. Venza tuttavia rassicura il web, e rivela quale sarebbe stata la reazione di Edoardo. L’ex Vippone infatti è ancora intenzionato ad aspettare la sua fidanzata! Questo quanto si legge in merito:

“Edoardo è venuto a conoscenza di tutta la diatriba tra Gianluca (ex di Antonella) e la famiglia di lei. Inoltre gli è stato riferito che Antonella e Gianluca erano ancora fidanzati. Ma a quanto pare lui vuole aspettarla fuori dal programma e continuare la storia d’amore”.

Solo ieri sera nel mentre Edoardo Donnamaria si è recato fuori le mura della casa per urlare parole d’amore ad Antonella Fiordelisi. Ma cosa accadrà tra i due quando il reality volgerà al termine?