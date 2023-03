NEWS

Andrea Sanna | 11 Marzo 2023

GF Vip 7

La critica di Giaele De Donà

Giaele De Donà questa settimana si trova ad affrontare una nomination particolarmente difficile e rischia di uscire lunedì prossimo. Lasciare la Casa e il gruppo di amici hanno portato in lei un senso di malinconia. Nel van la vippona si è sfogata con Micol e Oriana, confessando di avere il magone per l’esito del televoto che, in qualche modo, potrebbe penalizzarla. Le coinquiline sono certe, invece, che tutto andrà nel migliore dei modi.

A seguire Giaele De Donà ha spiegato che per quanto le sia complicato esprimere i propri sentimenti, si è davvero affezionata a loro: “Mi viene da piangere al pensiero di lasciarvi”, ha continuato la vippona pensando a un’eventualità del genere e alle belle amicizie create. (QUI IL VIDEO)

Non può dire però lo stesso per uno dei suoi compagni. Durante la scorsa puntata Giaele De Donà ha preso alcuni voti che l’hanno dunque condannata al televoto e, tra questi, spicca quello di Daniele Dal Moro. Il suo gesto non lo riesce proprio a perdonare. La concorrente ha detto di non comprendere l’atteggiamento del veneto e di non avere chiare le ragioni per cui ha deciso di nominarla.

Dal canto suo Giaele De Donà ha giudicato “troppo permaloso e spesso molto fumantino” Daniele Dal Moro. Secondo il suo parere sarebbe difficile riuscire ad avere un confronto pacifico con lui. Non comprende poi come il vip si innervosisca così facilmente e assuma un comportamento scontroso durante le discussioni, facendone degli esempi.

questo cappottino lucidissimo al veneto, finalmente ha detto ciò che si doveva dire#gfvippic.twitter.com/OJHpiWcpzz — Paola. (@Iperborea_) March 10, 2023

Dopo la puntata di giovedì Giaele De Donà ha tentato anche di avvicinarsi a Daniele Dal Moro, consapevole però di dover essere lei a ricevere delle scuse. Nonostante ciò ha detto di aver provato a chiarire ma con scarsi risultati.

Approccio che Giaele avrebbe tentato anche nella giornata di ieri, ma di non esserci riuscita a causa della ritrosia di Daniele: “Per me se ci sono problemi se ne parla, lui invece non comunica neanche”.