1 Il gesto di Edoardo Donnamaria fa discutere

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica è Edoardo Donnamaria. Nella casa del Grande Fratello Vip 7 infatti il celebre volto di Forum si è legato in particolare ad Antonella Fiordelisi, per la quale pare avere un particolare interesse. Anche la schermitrice, nonostante a tratti stia ancora sulle sue, sembrerebbe ricambiare il sentimento, e di certo nelle prossime settimane ne vedremo di belle. Nel mentre però ad ammettere di essere attratto da Edoardo è stato anche Alberto De Pisis, e i due così qualche ora fa hanno avuto un confronto di chiarimento. Donnamaria come se non bastasse si è dichiarato ad Antonella, affermando:

“Hai fatto sempre e soltanto come ti pare in questi giorni, quindi… Tanto non ti mollo. Devi essere molto più convincente di così. Col ca**o proprio che ti mollo, guarda. Sai come ti mollo? Col ca**o proprio. Sono disposto a fare un’altra puntata così, ti giuro. Con quelli che mi rompono il ca**o, con te che mi rifai la scenetta così. Io rivengo qui da te… Certo, si potrebbe stare un po’ meglio ma vabbè. Anche così va bene. Io te l’ho detto, da quando sto con te sto bene. Non che sto con te, nel senso che siamo fidanzati… Non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, non ti preoccupare. Ma, insomma, da quando stiamo po’ insieme… Ecco, diciamo così“.

Nelle ultime ore però accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere il web. Ieri sera, nel corso della tradizionale festa che gli autori organizzano il sabato sera per i Vipponi, un gesto di Edoardo Donnamaria non è piaciuto ai più. Il volto di Forum si è infatti strusciato su Gegia, che nel mentre era sdraiata su una sdraio in giardino. L’atteggiamento di Edoardo ha così diviso gli utenti. Mentre alcuni hanno inteso l’accaduto come un gioco, tanti altri hanno duramente attaccato Donnamaria, condannandolo e spendendo per lui parole molto forti.

Se questo atteggiamento (che può essere “giocoso” quanto volete) lo avesse assunto un uomo di mezza età e bruttino gli avreste già dato del ratto, invece lui è un bad boy che vi attizza e quindi la narrazione cambia



Ora massacratemi ciaopic.twitter.com/PTTlHmNoVv — Marta🫧 (@martadicecose) October 8, 2022

Nel mentre dopo la fine dell’ultima diretta, Alberto De Pisis ha svelato cosa gli avrebbe chiesto Edoardo in gran segreto. Rivediamo le sue dichiarazioni.