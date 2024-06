Edoardo Donnamaria pizzicato in compagnia della figlia di una prof di Amici (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 3 Giugno 2024

Edoardo Donnamaria

Ci sarebbe un nuovo amore nella vita di Edoardo Donnamaria e si tratterebbe della figlia di un volto noto della TV e della radio. Stiamo parlando di Carolina Russi Pettinelli, figlia di Anna Pettinelli. I due sono colleghi e sono stati pizzicati abbracciati durante un evento dell’emittente radiofonica per cui lavorano.

La foto di Edoardo Donnamaria e della figlia di Anna Pettinelli mentre sono abbracciati

Già volto di Forum, abbiamo imparato a conoscere Edoardo Donnamaria nella scorsa stagione televisiva quando ha partecipato come concorrente al GF Vip. Nella Casa fu protagonista di una storia travagliata con Antonella Fiordelisi che durò anche fuori dal reality, ma per poco. La fine della loro storia, tra l’altro, li vide protagonisti di accuse reciproche. In particolare Antonella disse che lui aveva preferito alcuni amici a lei.

Comunque, messa da parte questa relazione (che fa ancora parlare gli ex fan della coppia), i due hanno intrapreso nuove strade sia lavorative che sentimentali. Antonella Fiordelisi ha avuto alcune relazioni. Ha frequentato il portiere del Tottenham Vicario, poi pare avesse avuto un flirt con l’ex volto di Uomini e donne Salvatore Angelucci. Ma adesso è impegnata con l’imprenditore Mariano De Matteis.

Ed Edoardo Donnamaria? Dal punto di vista sentimentale non ci sono state storie importanti, si parla solo di qualche frequentazione. Ma adesso pare che abbia ritrovato l’amore e la donna in questione sarebbe già nota al pubblico, ma soprattutto figlia d’arte. Stiamo parlando di Carolina Russi Pettinelli, figlia della più nota Anna Pettinelli.

Edoardo e Carolina sono amici da molti anni, nonché colleghi poiché lavorano entrambi per l’emittente radiofonica Radio Zeta (della famiglia di RTL 102.5). La stessa Carolina (che lavorativamente ha seguito le orme della madre) in passato aveva commentato la relazione del collega con la Fiordelisi. E avevo detto che secondo lei Antonella non era la donna giusta per lui e che non sarebbero durati.

Ma da dove nasce il gossip sulla presunta relazione tra Edoardo Donnamaria e la figlia di Anna Pettinelli? I due sono stati pizzicati all’evento musicale organizzato da Radio Zeta andato in onda su TV8 il 31 maggio. E dalla foto che circola sui social, Edoardo e Carolina sono sembrati abbracciati mentre si godevano il concerto.

Secondo alcuni, invece, Donnamaria era semplicemente appoggiato alla transenna e non in un abbraccio alla collega.