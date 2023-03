NEWS

Nicolò Figini | 20 Marzo 2023

GF Vip 7

Edoardo Tavassi rischia la squalifica?

Tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi non c’è mai stato un buon rapporto. I due vipponi fino a poco tempo fa hanno fatto parte di fazioni diverse all’interno della Casa. Solo nell’ultimo periodo, per fare contento Edoardo Donnamaria, l’influencer si è avvicinata al suo gruppo. Quest’ultimo l’ha sostenuta nel momento della squalifica del fidanzato, ma la tregua è durata molto poco.

In queste ore, infatti, tornano a far discutere alcune dichiarazioni che Tavassi ha fatto su Antonella mentre stava scherzando con Oriana. Come possiamo vedere anche dal video qui sotto, infatti, la Marzoli stava commentando un fatto avvenuto nel pomeriggio: “Si è messa a urlare grazie cucciole perché pensava fosse per lei”. Edoardo interviene: “No, ma la parte più divertente è che la stavano insultando. Come direbbe il nostro amico, c’è stata una carriola di insulti”.

Micol “Dobbiamo stare lontani dalla negatività”



Tavassi “La parte divertente però non è quella, la parte divertente è che la stavano insultando”



Mai coppia fu più cessa.#donnalisi #gfvippic.twitter.com/zw9WT8uHrz — Polletta del Mc 🍗 (@innazitutto) March 19, 2023

Come la prenderà Antonella se mai dovesse sentire questo discorso? Non ci resta che attendere questa sera per scoprirlo. Fatto sta che i fan della Fiordelisi stanno chiedendo, sui social, l’espulsione di Edoardo Tavassi dal Grande Fratello Vip. La produzione prenderà in considerazione la richiesta? Al momento non lo sappiamo, staremo a vedere quale sarà la decisione.

Ricordiamo che le nuove regole sono molto più rigide e hanno già portato alla squalifica di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo si è molto arrabbiato e nelle ultime ore sui suoi spazi social ha scritto:

“Dovevo essere in studio lunedì… Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, sono un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato fra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandare qualsiasi tipo di contenuto video da far strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”.

