Nicolò Figini | 19 Marzo 2023

GF Vip 7

Il rifiuto di Daniele Dal Moro

Negli ultimi giorni Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip a causa di alcuni atteggiamenti che avrebbero violato il regolamento del reality. La nota ufficiale rilasciata dai canali social del programma recitava:

“Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”.

Di lì a poco ha rotto il silenzio e sul suo profilo Instagram ha rivelato di avere tante cose da raccontare: “Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi.. Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente”. Nel frattempo tutti si aspettavano che avrebbe mandato un videomessaggio a Oriana Marzoli, considerato il fatto che non è riuscito a salutarla prima di uscire dalla casa.

A quanto pare, però, la sua decisione è quella di non mandare nulla alla produzione. Oriana non ha niente a che vedere con tale presa di posizione. La ragione sta in un rapporto conflittuale con il GF Vip. Su Instagram, infatti, ha scritto un post in cui ha spiegato al meglio la situazione:

“Dovevo essere in studio lunedì… Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, sono un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato fra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandare qualsiasi tipo di contenuto video da far strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”.

