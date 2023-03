NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Marzo 2023

Chiara Ferragni Fedez

Il tenero video postato dai Ferragnez

Festa grande per i Ferragnez in queste ore. Nella giornata di ieri infatti il piccolo Leone ha festeggiato il suo quinto compleanno, e per l’occasione naturalmente non è mancato un bellissimo party, all’insegna del divertimento. Sui social nel mentre sono anche arrivate delle bellissime dediche da parte di Chiara Ferragni e Fedez, che hanno emozionato il web. Inizialmente l’imprenditrice digitale e il cantante hanno pubblicato sui loro profili un dolcissimo video con i momenti più belli e simpatici di Leo. La coppia ha poi affermato: “Tanti auguri al nostro primo amore, 5 anni di ricordi indimenticabili insieme. Buon compleanno piccolo grande Leo”. Successivamente a intervenire nuovamente è stata proprio la Ferragni, che condividendo alcuni scatti con suo figlio Leone ha aggiunto:

“Felice quinto compleanno al bambino che ha cambiato per sempre la mia esistenza e le ha dato un nuovo scopo. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto come il momento più emozionante della mia vita. Sono così orgogliosa di come stai crescendo e della persona che stai diventando. Sarò sempre al tuo fianco, tifando per te. La tua mamma ti ama infinitamente”.

Poco dopo come se non bastasse i Ferragnez hanno pubblicato un altro video che ha nuovamente emozionato il web. Nella clip in questione vediamo infatti la piccola Vittoria cantare tanti auguri a suo fratello Leone e naturalmente il filmato in pochi minuti ha fatto il giro del web.

Sembrerebbe intanto che Chiara Ferragni e Fedez, dopo il momento difficile vissuto nelle ultime settimane, siano tornati a poco a poco alla normalità. I due infatti hanno ripreso a mostrarsi insieme e a oggi appaiono più uniti, affiatati e innamorati che mai. Nel mentre rinnoviamo i nostri migliori auguri al piccolo Leone, che ha festeggiato il suo quinto compleanno.