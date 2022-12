NEWS

Andrea Sanna | 3 Dicembre 2022

GF Vip 7

L’imitazione di Edoardo Tavassi

Tutti (o quasi) siamo un po’ fan di Harry Potter! Dopo diversi momenti di tensione, ci sono stati anche attimi di spensieratezza nella Casa del GF Vip e uno di questi è legato alla famosa saga amatissima da grandi e piccini. Edoardo Tavassi, sempre molto creativo, ha pensato bene di coinvolgere i vipponi in un simpatico gioco.

Tutti seduti in cerchio in veranda hanno potuto assistere ad attimi davvero esilaranti, in cui Edoardo ha davvero dato il meglio di sé, grazie anche alla complicità dei coinquilini. Una performance impeccabile che ha tenuto incollati alla TV diversi telespettatori che, sui social, hanno commentato il tutto.

Come mostrato dal video con protagonisti Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro, con un asciugamano (semplicemente trovata geniale) hanno ricostruito il Cappello Parlante. Per coloro che sono meno ferrati, si tratta di un oggetto magico utilizzato nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts per dividere gli studenti in casate: le celebri Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde.

Ed è proprio il vippone Tavassi a fare la voce di Sorting Hat (il Cappello Parlante). Per rendere tutto ancora più divertente il concorrente si è ritrovato persino a imitare l’accento del coinquilino Daniele Dal Moro. Tutti i suoi compagni non sono riusciti a trattenere le risate per l’esilarante momento e anche sui social i più non hanno potuto fare a meno di condividerne il video.

Al termine della clip veniamo a scoprire che, secondo il Cappello (ovvero Edoardo Tavassi), il vippone appartiene ai Grifondoro.

È tutto così credibile e curato nei minimi dettagli, che i fan di Harry Potter non hanno potuto che apprezzare la scenetta tra Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro nella Casa del GF Vip.

Che ne pensate di questa performance? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci per altre news!