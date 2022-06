Brutto infortunio per Edoardo che lascia l’Isola in lacrime (VIDEO)

1 Infortunio per Edoardo Tavassi

Nel daytime di oggi dell’Isola dei famosi sono successe svariete cose. Per prima cosa c’è stata un’accesa discussione tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Lei era rimasta male per le poche attenzioni da parte di lui. E proprio il fratello di Guendalina ha risposto sollevando dubbi sulla sua sincerità. Pensa, infatti, che sia interessata a fare la storiella nel reality per arrivare in finale.

Messo da parte questo litigio, per tutti i naufraghi è arrivato un messaggio dallo spirito dell’Isola. In cinque, a turno, con un caiucco dovevano raggiungere una barca che si trovava a largo. Se tutti l’avessero raggiunta, avrebbero ottenuto la ricompensa che era lì sopra: pollo e patate.

I naufraghi sono riusciti nella prova, ma proprio nel farla Edoardo Tavassi ha avuto un infortunio. Non si capisce come, ma pare che in acqua abbia messo male un piede. Probabilmente gli si è ruotato il ginocchio. Fatto sta che Estefania lo ha trovato seduto su un tronco in lacrime. Potete vedere il video di quanto successo QUI sul sito di Mediaset Play.

A questo punto è stato necessario l’intervento del medico. Così una barca ha portato in infermeria Edaordo. E anche Mercedesz è salita con lui per alcuni accertamenti per via della ferita di ieri. Ecco cosa era successo…