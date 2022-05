1 Isola, Edoardo e Mercedesz di nuovo vicini

Sembrano esserci dei risvolti importanti nel rapporto tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger a L’Isola dei Famosi. I due si erano molto avvicinati dopo lo sbarco in Honduras dell’influencer e tra loro fin da subito era nata una certa simpatia. Il tutto però aveva portato il naufrago ad avere dei dubbi e allontanarsi da lei. Piano piano, però, il loro rapporto sembra essersi saldato nuovamente e in queste ultime settimane ci sono dei timidi sviluppi.

Sia Edoardo Tavassi che Mercedesz Henger hanno detto di definirsi solo amici a ora, ma le cose magari potrebbero cambiare nei prossimi giorni o a programma finito. Chissà. Sia durante la puntata che nel corso delle nomination entrambi sono stati messi alle strette da Ilary Blasi, la quale ha provato a indagare il più possibile.

Parlando in separata sede, Edoardo Tavassi ha ammesso che l’interesse verso Mercedesz Henger non è sicuramente svanito, anzi. A lui piace molto come ragazza, ma non si sente di provarci o spingersi oltre davanti alle telecamere e vorrebbe viversi il tutto in più tranquillità. Dalla sua anche Mercedesz ha confessato la sua curiosità nel conoscere Edoardo, ma anche lei sembra volerci andare con i piedi di piombo. Al contempo, però, sembra essere impaziente di avere delle risposte. La situazione che si è creata quindi potrebbe portare i due presto ad avere un confronto.

Questo avvicinamento tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger però non sembra convincere tutti e a Pomeriggio 5 ieri è stato lanciato uno scoop che riguarda il fratello di Guendalina. Continua…