Vincenzo Chianese | 14 Novembre 2022

GF Vip 7

Edoardo Tavassi e Micol sempre più vicini

In questi giorni a conquistare il cuore del web e del pubblico è stato Edoardo Tavassi. In poco meno di due settimane, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi con la sua simpatia e i suoi modi di fare ha portato una ventata di aria fresca nella casa del Grande Fratello Vip 7, e secondo i più è già visto come un ipotetico vincitore di questa edizione. Nelle ultime ore come se non bastasse Edoardo è finito al centro dell’attenzione mediatica, dopo essersi dichiarato a Micol Incorvaia. Il fratello di Guendalina ha infatti ammesso di essere attratto dalla Vippona, che nel mentre sembrerebbe ricambiare in qualche modo l’interesse. Come se non bastasse i due si sono avvicinati sempre di più e così proprio Edoardo ha provato a baciare Micol, fermandosi però pochi istanti prima di posare le sue labbra su quelle della Incorvaia. L’accaduto naturalmente ha fatto mormorare il web, e in molti stanno già facendo il tifo per questa coppia e si chiedono quando e se tra i due scoppierà finalmente la passione.

Ma non è finita qui. Successivamente infatti Edoardo Tavassi, mentre chiacchierava con alcuni Vipponi della casa, è tornato a parlare del suo interesse per Micol Incorvaia, ammettendo anche che potrebbe innamorarsi della sorella di Clizia. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente non sono passate inosservate e hanno fatto in breve il giro del web:

“Tra Micol e Oriana, c’è molta più possibilità che io mi possa innamorare di una Micol che di una Oriana. Perché c’ho mille cose in comune con Micol”.

Edoardo Tavasi: “Tra Micol e Oriana, c’è più possibilità che io mi possa innamorare di una Micol che di una Oriana. Perchè c’ho mille cose in comune con Micol” Questo vale tanto eh 🤍#gfvip#incorvassipic.twitter.com/pFVj3wtXLz — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 14, 2022

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia? Che stia per nascere una nuova coppia nella casa del Grande FratelloVip 7? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre però continuate a seguirci per tante altre news sul reality show più spiato d’Italia, e non solo.