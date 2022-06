1 A rischio la presenza di Edoardo Tavassi a L’Isola

Non molto tempo fa Edoardo Tavassi ha dovuto affrontare una prova dettata dallo Spirito dell’Isola. Nel falra, però, si è infortunato. Mettendo male un piede in acqua, pare, gli si è ruotato il ginocchio e per tale ragione è stato portato subito dal medico. Al momento non si hanno notizie ufficiali su di lui, ma Pipol TV riporta che la sua uscita di scena sarebbe molto vicina. Infatti il ginocchio sarebbe ancora gonfio e questo non avrebbe permesso di fare ancora la risonanza.

La produzione stava anche pensando di far tornare Guendalina, la sorella, in Honduras per incoraggiarlo, ma tra quarantena e il viaggio non ci sarebbe abbastanza tempo. Ecco cosa leggiamo:

Niente da fare. Il problema al ginocchio per Edoardo Tavassi è grave a tal punto che il concorrente – naufrago ancora non ha effettuato esami e risonanza , causa gonfiore (probabile interessamento ai legamenti) del ginocchio dolorante . Il programma però le sta provando tutte per capire come portare fino alla fine Tavassi. Ci sarebbe anche l’idea di mandare nuovamente in Honduras Guendalina per sostenere il fratello. Ma tra quarantene e viaggi e data fine programma: l’ipotesi sembra esser ‘naufragata’. Al momento l’uscita di uno dei migliori concorrenti di questa edizione è quasi certa. Niente finale dunque per il ragazzone romano che ha strappato sorrisi durante il reality. Lunedì sera verrà dato il responso in studio.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Di più, molto probabilmente, ne sapremo durante la diretta della semifinale de L’Isola dei Famosi di lunedì 20 giugno 2022. Per allora conosceremo le sorti di Edoardo Tavassi. Intanto, però, possiamo andare a rivedere una rivelazione che il naufrago ha fatto a proposito di membro dei Cugini di Campagna Nick Luciani. Scopriamo di nuovo insieme le sue parole. Continuate a leggere…