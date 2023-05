Edoardo Tavassi rivela se ha fatto l’amore con Micol al GF Vip

NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Edoardo Tavassi

Due grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 7 sono stati senza dubbio Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Come ben sappiamo all’interno della casa i Vipponi si sono avvicinati poco a poco sempre più, fino a quando tra loro non è scoppiato l’amore. Anche dopo la fine del reality show di Canale 5, la relazione tra i due sta proseguendo a meraviglia, e in queste ore proprio Edoardo ha rivelato che lui e Micol hanno iniziato una convivenza. Intervistato dai microfoni della trasmissione Turchesando, Tavassi ha così affermato:

“Stando a Roma spesso viene da me. Abbiamo iniziato una sorta di convivenza e devo dire che sto proprio bene. Ci troviamo in tante cose. Gli unici difetti che ha è che è ritardataria in una maniera incredibile ed è dormigliona. […] Se pensiamo di avere un figlio? Io ho 38 anni, mi devo dare una mossa. No, non ci stiamo pensando. Prima dobbiamo pensare ad altre cose, alla casa e a star bene insieme”.

Ma non è finita qui. Proseguendo la chiacchierata infatti Edoardo Tavassi ha anche rivelato se ha fatto l’amore con Micol Incorvaia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, e a in merito ha dichiarato:

“Diciamo che abbiamo recuperato il tempo perso. Se abbiamo fatto l’amore nella casa? Nì. Era tutta una paranoia sul fatto che qualcuno ci poteva guardare o che si capiva da un movimento. Ma pure per baciarci, lei voleva coprire pure il bacio. La prima volta che poi l’abbiamo fatto sono stati quei tre minuti compresi la sigaretta. Poi abbiamo recuperato. È stato bello perché ti liberi di tutta quella pressione che hai. Noi dormivano in un van, ci aprivano la porta di notte a qualsiasi ora. Avevamo l’ansia non solo delle telecamere, ma anche dei coinquilini che erano invadenti da morire”.