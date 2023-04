NEWS

Andrea Sanna | 23 Aprile 2023

GF Vip 7

L’accusa a Micol Incorvaia

Micol Incorvaia non ha di certo peli sulla lingua e questo pomeriggio ne ha dato ulteriore prova. La sorella di Clizia ha aperto il box delle domande su Instagram e risposto alle domande dei suoi follower. Tra i tanti quesiti, però, ce n’è stato qualcuno un po’ troppo cattivello.

L’utente in questione ha accusato Micol Incorvaia di essere poco presente con il suo fidanzato Edoardo Tavassi, conosciuto nella Casa del GF Vip: “Sembra che a te non frega nulla”. Parole che non sono passate inosservate agli occhi dell’ex vippona, la quale anziché balzare la domanda, ha risposto piccata:

“Generalmente non rispondo a questo tipo di messaggi ma dato che sto ricevendo non so quanti dm con lo stesso topic mi sento di doverlo fare a sto giro. Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato. Sono sempre stata una persona, sia dentro che fuori dalla Casa, molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui”.

Micol Incorvaia ci ha tenuto ad aggiungere ancora: “Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. E il fatto che io non vada a ‘sciurinare’ con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Ecco, questa è la mia risposta, non penso di dover aggiungere altro”.

Micol Incorvaia replica a chi sostiene “non ti frega nulla di Edoardo” pic.twitter.com/jVlBKOUiHJ — disagiotv (@disagio_tv) April 23, 2023

A seguire Micol Incorvaia ha svelato anche com’è stato il ritorno alla realtà, che lei stessa ha definito “stupendo e meno forte” di quel che pensava. E mai e poi mai si sarebbe immaginata di incontrare una persona come Edoardo Tavassi, specialmente poi in un contesto come il Grande Fratello:

“In più, viverlo fuori dalla Casa è una cosa pazzesca, molto più bello di viverlo dentro la Casa, chiaramente. E sono certa che continuerà così. Anzi. Non vedo l’ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti. E a vivere sempre più cose della vita reale”, ha concluso Micol Incorvaia con un sorriso.