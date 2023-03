NEWS

Nicolò Figini | 29 Marzo 2023

GF Vip 7

La richiesta su Edoardo Tavassi

Nella notte Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono ritrovati nel mezzo di una grossa lite. Stavano semplicemente giocando facendosi domande l’uno sull’altro, per capire quanto bene si conoscessero. A un certo punto, però, l’ex naufrago non ha saputo dire la data di nascita di Micol. Quest’ultima ci è rimasta molto male e ne ha parlato con Giaele.

💣💣💣Questo è tt quello che è SUCCESSO ❌INTEGRALMENTE STANOTTE TRA GLI INVORVASSI❌

NN CI SN TAGLI DI DISCUSSIONE

ORA ASPETTIAMO A VEDERE IL #GFVIP SE ❌FARÀ VALERE LE STESSE REGOLE❌ di ED E D@alfosignorini #nikiters #fiorde #donnalisi #gintonic #danzzzers @Anto_Fiordelisi pic.twitter.com/exWXrjkOJS — robby02 (@rbuffagni) March 29, 2023

Non appena Tavassi è venuto a saperlo è andato su tutte le furie ed è scoppiata la lite. Sono volate parole molto grosse. Per esempio Micol ha detto di essere stata chiamata “sfi**ta di me**a” e di “andare a fare i c**o“. Qui sopra vi riportiamo alcuni passaggi salienti e i video completi dell’accaduto:

“Non mi interessa. Vai avanti così, non me ne frega un ca**o di te, del Grande Fratello, della finale, non me ne frega niente. Fai quello che ti pare. Sei una povera sf*gata, ma io mi segno tutto, quindi stai apposto così. Vai a vincere questo GF, fallo vincere a Oriana, lo stai facendo apposta”.

#gfvip Ma dopo le squalifiche ingiuste di Edo e Daniele con quale coraggio il @GrandeFratello potrebbe far vincere una Oriana o un Tavassi? quando questi sono i primi che meritavano la squalifica! il gf per ripulirsi l'immagine ha bisogno di un vincitore pulito come Nikita o Alby — Martina Luna (@MartinaLuna3072) March 29, 2023

Viene fatto notare, inoltre, che Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sarebbero stati convocati in confessionale e messi in guarda per quanto riguarda le parolacce. Stando alle nuove regole, infatti, bisogna usare un linguaggio meno colorito così da non incorrere nella squalifica, eventualità concreta anche se a pochi giorni dalla finale.

Vedremo che cosa accadrà. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.