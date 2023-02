Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati? Gli indizi

NEWS

Andrea Sanna | 18 Febbraio 2023

Gli indizi su Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo

Durante l’estate scorsa si è parlato tantissimo di una possibile frequentazione (mai confermata) tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. A destare sospetti tra i fan alcune storie su Instagram dove i due condividevano le stesse canzoni nei medesimi giorni. Ma non solo. Perché anche dei like tattici che i due si sarebbero scambiati, non hanno fatto altro che tra loro ci fosse quantomeno una conoscenza in corso.

A seguire sono stati avvistati insieme e non è mancato qualche scatto in cui si abbracciavano oppure quando sono stati pizzicati dai fan per Capodanno. C’è da dire che Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo non hanno mai svelato la verità del loro rapporto, dunque non è mai stato chiaro fino in fondo se siano veramente una coppia o semplici amici.

In ogni caso in questi giorni Elena D’Amario ha postato diverse storie su Instagram, che sanno tanto di frecciatine e che potrebbero far pensare a un ipotetico allontanamento tra lei e l’attore di Mare Fuori. Così come lo scambio di like che attualmente sarebbe nullo tra le parti. Ma torniamo alle storie sui social. In un primo scatto, condiviso nel giorno di San Valentino, leggiamo scritto su una lavagnetta: “Oggi è il 14/02/2023. S. Valentino. Se senti le farfalle nello stomaco è la fame”. Secondo alcuni utenti maliziosi starebbe a indicare che Elena sarebbe di nuovo single.

La storia Instagram di Elena D’Amario

A seguire nella giornata odierna ci sono state altre due riflessioni che hanno destato qualche sospetto tra i fan. “‘È qui con suo marito?’ chiese convinta che fossi la moglie di uno dei relatori-scienziati. ‘Sono io mio marito’ risposi”, ha condiviso la D’Amario riprendendo una riflessione dell’ex senatrice, RIta Levi Montalcini.

Instagram Stories – Elena D’Amario

Poi una citazione di VIctor Hugo: “La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è, o meglio, essere amati a dispetto di quello che si è“. Frase che avrebbe definitivamente scatenato i fan, i quali sono certi si tratterebbe di una stoccata nei confronti proprio di Massimiliano Caiazzo. Elena D’Amario non ha aggiunto altro, dunque potrebbe riferirsi a qualsiasi cosa o magari potrebbe trattarsi di un concetto in cui si ritrova.

Storia su Instagram – Elena D’Amario

A oggi si tratta dunque di supposizioni e non vi è alcuna conferma né della presunta relazione tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo e tantomeno di una rottura. Vedremo se i due usciranno allo scoperto e sveleranno la verità e la natura del loro rapporto.