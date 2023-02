NEWS

Andrea Sanna | 18 Febbraio 2023

GF Vip 7 verissimo

La canzone di Wilma Goich e sua figlia

Discussa concorrente dell’ultima edizione del GF Vip 7, Wilma Goich ha avuto modo oggi di prendere parte alla puntata di Verissimo. La cantante si è raccontata a 360° tra vita privata e la recente esperienza nel reality show che l’ha vista protagonista.

Un’avventura che lei stessa ha definito terapeutica e che l’avrebbe aiutata ad affrontare in modo diverso il dolore e la ferita ancora aperta per la scomparsa di sua figlia Susanna. Wilma Goich ha svelato che nei primi periodi di permanenza nel reality non è stato per niente facile. Spesso la sera si ritrovava a piangere mentre parlava con sua figlia e cercava di parlare con lei in qualche modo. Il tutto pare sia durato circa un mese e mezzo o due. Poi non è più successo: “Grazie al GF sono riuscita a ritrovarmi pian piano”, ha affermato.

Durante la lunga intervista Wilma Goich ha anche confidato di aver sognato Susanna la sera prima di uscire. Nel sogno erano insieme e lei (Wilma) trainava una valigia. Lì ha capito che sarebbe uscita e così è stato.

Successivamente Silvia Toffanin ha voluto fare un regalo a Wilma Goich, facendole riascoltare un brano che lei e sua figlia hanno inciso insieme in passato.

CLICCANDO QUI potete trovare il video del momento in cui Wilma Goich ascolta lei e sua figlia cantare insieme. Una clip che ha molto commosso l’ex vippona e che ha toccato nel profondo anche la conduttrice Silvia Toffanin e il pubblico da casa all’ascolto.