Nella puntata di Belve, in onda questa sera, Elena Sofia Ricci ha rivelato di un brutto episodio legato alla sua infanzia: quando ha subito un abuso da parte di una persona a lei vicina. Ecco il video in anteprima.

Il racconto di Elena Sofia Ricci a Belve

Tra gli ospiti che Francesca Fagnani accoglie a Belve nella puntata del 10 dicembre 2024 possiamo citare Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari, Teo Mammucari ed Elena Sofia Ricci.

La prima, sappiamo grazie alle anteprime disponibili su RaiPlay, ha parlato del suo rapporto con la sorella Carla Bruni. La seconda, invece, si è lasciata andar a dichiarazioni ironiche sugli altri opinionisti in TV e, infine, Teo Mammucari pare abbia abbandonato la registrazione perché infastidito.

Adesso, però, parliamo di Elena Sofia Ricci e di alcune dichiarazioni molto serie che ha rilasciato nel corso della sua ospitata a Belve. Francesca Fagnani, come ascoltiamo dal filmato qui sotto, le chiede: “Ha raccontato di aver subito un abuso quando aveva solo 12 anni“. L’attrice ha spiegato:

“Io avevo un foglio da disegno sulle gambe, eravamo in una macchina. Cercavo di proteggermi, ma può farlo un semplice foglio da disegno? No. Quindi ho cercato di rimuovere per parecchio tempo”

Francesca Fagnani ha quindi tentato, con delicatezza, di scavare più a fondo: “Lei ha capito immediatamente che stava subendo qualcosa di molto violento oppure lo ha elaborato dopo?“. Elena Sofia Ricci ha spiegato che lei era molto piccola e a quell’età si può pensare che se “certe cose arrivano da persone adulte, pensi che quello che fanno sia giusto in qualche modo“.

“Però certo non mi piaceva. C’era qualcosa di sporco e questa cosa è rimasta per tutta la vita. Sento che il maschile mi debba qualcosa“, ha concluso l’attrice prima della fine dell’anteprima. Appuntamento a questa sera su Rai 2 con la puntata completa di Belve.