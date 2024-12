Francesca Fagnani ha chiesto a Tina Cipollari una ‘belvata‘ fatta nella vita e l’opinionista di Uomini e Donne ha raccontato di una vendetta perpetrata ai danni di un suo ex fidanzato.

La ‘belvata’ di Tina Cipollari

Tina Cipollari è stata forse una delle ospiti più attese della nuova edizione di Belve. Tante le dichiarazioni che ha rilasciato, dal suo pensiero sui reality alle tensioni con Patrizia De Blanck e il rapporto di lavoro interrotto con Federico Fashion Style.

In seguito, l’opinionista di Uomini e Donne ha risposto a una delle domande canoniche di Francesca Fagnani. Per tale ragione ha raccontato una ‘belvata‘ fatta nei confronti di un ex fidanzato che la tradiva.

Si è presentata fuori dal locale nel quale si trovava il ragazzo con l’amante e poi si è nascosta nella macchina del compagno, avendo il doppione delle chiavi della vettura. A quanto pare sono arrivati anche i Carabinieri, ma il tutto si è risolto nel migliore dei modi:

“Ne ho fatte diverse ma una riguarda un ex fidanzato che mi tradiva. Non era un sospetto, era una certezza. Lui aveva questa macchina e io avevo le doppie chiavi. Mi arriva la segnalazione che lui era in un ristorante in compagnia di questa ragazza.

Io vado lì, apro la macchina e mi stendo sul sedile posteriore, in attesa che arrivassero. Sono arrivati i Carabinieri, lei quasi morta e terrorizzata. Non c’è stata una violenza, però le urla… Sì, quella la rivendico”.

Un racconto quello di Tina Cipollari che ha strappato una risata alla Fagnani e al resto dello studio.