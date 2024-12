Nella puntata di martedì 10 dicembre 2024, Valeria Bruni Tedeschi ha rilasciato un’intervista a Belve e ha parlato del suo rapporto con la famiglia e la sorella Carla Bruni. Inoltre, ha rivelato come hanno scoperto di avere padri diversi.

Valeria Bruni Tedeschi su Carla Bruni

Valeria Bruni Tedeschi, nota regista e sceneggiatrice, è ospite di Belve e Francesca Fagnani ne ha approfittato per farle alcune domande sulla sua carriera e la vita professionale.

La Tedeschi ha prima rivelato di aver fatto uso di droghe quando era molto giovane, poi si è spostata sull’argomento relativo alla famiglia. In passato, infatti, Carla Bruni aveva affermato di essere rimasta ferita dai troppi film della sorella ispirati alla loro storia famigliare.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, i co-conduttori che sarebbero perfetti per il Festival di Carlo Conti

Valeria Bruni Tedeschi ha quindi colto l’occasione per replicare sollecitata dalla Fagnani. La regista si è detta consapevole di aver fatto del male ad alcune persone ma parte del suo lavoro è raccontare la verità sentendosi libera di procedere come più desidera:

“Ho ferito persone facendo i miei film. E questa è una cosa che mi dispiace realmente, profondamente. Mio fratello non c’è più, però è una cosa di cui mi sento non in colpa ma mi dispiace.

Ma so che per fare il mio lavoro ho bisogno della realtà e poi ho bisogno di poter farne quello che voglio, sennò non posso farlo il mio lavoro (…) Ho immaginato che loro si sarebbero potuti riconoscere ma, nonostante questo, per il bisogno di una scena ho superato il dispiacere degli altri. Questo fa parte del nostro lavoro“.

In un secondo momento, come riporta anche Davide Maggio, Valeria Bruni Tedeschi ha anche parlato del momento in cui ha scoperto che lei e Carla Bruni hanno in realtà padri diversi. Stava mangiando un mandarino quando, a 30 anni, le è stata riferita la verità e per lei è stato un vero e proprio shock:

“L’ho saputo il giorno dei miei 30 anni. Mio padre mi ha detto che aveva un dubbio. Io mangiavo un mandarino. Gli ho detto ‘a me non mi importa’. L’ho saputo prima di mia sorella”.

Non ci resta che vedere tutta la puntata di Belve per scoprire le altre confessioni di tutti gli ospiti.