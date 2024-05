NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Maggio 2024

Isola dei Famosi

In queste ore Elenoire Casalegno ha celebrato il suo 48esimo compleanno e per l’occasione non è mancata una piccola festa insieme alla produzione de L’Isola dei Famosi.

Buon compleanno Elenoire Casalegno!

Quest’anno a mettersi alla prova con una nuova esperienza è stata Elenoire Casalegno. Come tutti ben sappiamo infatti la conduttrice è partita per l’Honduras per coprire il ruolo di inviata speciale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e in breve ha conquistato il cuore del grande pubblico. In queste settimane dunque la presentatrice sta seguendo passo dopo passo tutti i naufraghi nel loro percorso e ormai manca sempre meno all’attesa finale. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà e chi sarà a vincere il reality show in onda su Canale 5, nelle ultime ore è arrivata una bella emozione per l’inviata.

Come di certo qualcuno saprà, proprio nella giornata di ieri Elenoire Casalegno ha festeggiato il suo 48esimo compleanno. Per l’occasione così non è mancato un piccolo party, con tanto di torta, in compagnia della produzione de L’Isola dei Famosi. Successivamente la presentatrice, per ringraziare tutti coloro che le hanno rivolto un pensiero in questa giornata speciale, ha affermato sui suoi profili social:

“Il mio compleanno rock’n’roll. Grazie a tutte le persone che mi hanno dimostrato il loro affetto, nonostante la distanza e il fuso orario (mi avete fatto gli auguri il 27 maggio), grazie ai “nuovi amici” incontrati in questa avventura (perché di avventura si tratta!), una “produzione famiglia”, grazie a chi c’è, e chi deciderà esserci”.

Non resta dunque che augurare a Elenoire Casalsegno un felice compleanno e nel mentre rimanere in attesa della prossima puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show infatti torna su Canale 5 questa sera con una nuova imperdibile diretta, durante la quale ne vedremo di belle. Appuntamento dunque come sempre alle 21.30.