Stefano De Martino si definisce single ma intanto viene paparazzato in barca con una ragazza

NEWS

Andrea Sanna | 29 Maggio 2024

Stefano De Martino

Nonostante si definisca single, Stefano De Martino è stato pizzicato in barca in compagnia di una ragazza: chi è lei

I paparazzi hanno beccato Stefano De Martino godersi le vacanze al largo della Costiera Amalfitana. Il conduttore Rai però non era da solo, ma in sua compagnia c’erano degli amici e una ragazza, che tanto ha attirato l’attenzione. Si tratta di una nuova fiamma? Scopriamo come stanno le cose.

Stefano De Martino paparazzato con una ragazza

Il nome di Stefano De Martino è tra i più chiacchierati del momento. Non solo per quel che riguarda l’ambito lavorativo, ma anche per la sua vita privata. E no, non c’è alcun ritorno di fiamma con Belen Rodriguez all’orizzonte. Così come non c’è del tenero con l’amica Gilda Ambrosio.

LEGGI ANCHE: X Factor, ora è ufficiale! Arriva Giorgia alla conduzione e la giuria cambia completamente

Il conduttore, volto noto di casa Rai, si sta godendo le vacanze in attesa dell’avvio della nuova stagione televisiva. Il conduttore è stato pizzicato dal settimanale Chi al largo della Costiera Amalfitana, a bordo della sua barca. Proprio la rivista ha fatto notare come no fosse da solo, ma in compagnia di un amico e una ragazza di nome Martina. Stando a quanto riportato dalla rivista, sembrerebbe che i due si siano conosciuti proprio nel giorno della paparazzata.

I fotografi l’hanno beccato alle prese con le chiacchiere tra amici, tra un tuffo nelle splendide acque della Costiera e risate tra amici. Ma chi è Martina, la ragazza che si vede insieme a lui nelle foto? Si tratta di un nuovo flirt? Niente di tutto questo. Pare essere solo un’amicizia collaterale, dato che la ragazza sarebbe impegnata in una frequentazione proprio con un amico di Stefano De Martino.

Dunque Stefano De Martino, come confermato anche su Instagram (un modo come un altro per spegnere i gossip) è single. Il presentatore ora è concentratissimo sul suo lavoro e gli impegni nella prossima stagione di certo non mancheranno. Lo vedremo infatti al posto di Amadeus, sbarcato su Nove, alla conduzione di Affari Tuoi.

La Rai per Stefano De Martino ha in mente un progetto importante. L’idea è quello di renderlo uno dei volti di punta della rete, dalla prima serata all’access prime time di Rai 1, fino agli impegni anche sul secondo canale. E i presupposti per riuscirci ci sono tutti. Per l’amore? C’è tempo!