Vincenzo Chianese | 8 Ottobre 2023

Come ormai tutti sappiamo, Elenoire Ferruzzi di certo non le manda a dire. L’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7 infatti senza dubbio non ha peli sulla lingua e più volte interviene per dire la sua. Solo nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Elenoire infatti a sorpresa si è scagliata contro Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e Donne e caro amico di Luca Salatino, che l’attrice conosce molto bene. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando l’ex volto del dating show si è recato a Ibiza per fare una sorpresa al suo migliore amico. Il video del momento è stato condiviso da Matteo sui suoi social e a quel punto a commentare è stata la stessa Ferruzzi, che facendo insinuazioni sull’orientamento sessuale di Ranieri ha affermato:

“Tesoro esci allo scoperto, vivrai meglio anziché fare sti teatrini inutili”.

Il commento di Elenoire Ferruzzi naturalmente non è passato inosservato e alcuni utenti hanno criticato l’ex Vippona, invitandola a farsi gli affari propri. Quest’ultima così è tornata a intervenire e ha aggiunto: “Ma che ne sapete voi”. Matteo Ranieri nel mentre non ha replicato alle parole di Elenoire e non è chiaro se deciderà di dire la sua su quanto accaduto. In queste settimane intanto la Ferruzzi ha lanciato anche diverse bordate al Grande Fratello, e nel corso di un’intervista ha affermato:

“Il calo d’ascolti? Ben gli sta. Le persone non vogliono vedere questo, loro vogliono vedere il trash, i litigi. Vogliono vedere le parolacce, tutte le ‘brutture’ che hanno asserito di aver visto l’anno scorso, vogliono questo. Non si può trasformare un programma nato come trash perché è un reality. Se vogliono un programma culturale vanno a vedere Quark o un altro tipo di cosa. Se vogliono cambiare dinamiche non avranno mai successo. Lo hanno fatto ed effettivamente io so che non sta andando bene e deve andare ancora peggio”.