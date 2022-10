1 Daniele Dal Moro: Elenoire Ferruzzi si dichiara

Elenoire Ferruzzi pare abbia dimenticato definitivamente Luca Salatino. Come ricorderanno tanti fan del Grande Fratello Vip, infatti, la vippona durante le prime settimane aveva confessato di provare un interesse per l’ex tronista romano, il quale a sua volta è felicemente fidanzato. Chiusa questa parentesi, che sembra averla fatta molto soffrire, Elenoire avrebbe trovato conforto in un altro concorrente del reality: Daniele Dal Moro.

Con lui si trova molto bene a parlare e con il trascorrere dei giorni il suo interesse verso il bel veronese sembra essere maturato abbastanza da farle pensare che la curiosità possa essere reciproca. Di questo Elenoire Ferruzzi ne ha parlato molto con Giaele De Donà. Proprio quest’ultima ha spiegato di notare qualcosa tra loro. Parole che hanno rincuorato Elenoire, la quale pensava di essersi sognata tutto.

Ma Giaele vuole fare la Sara Manfuso 2 della situazione?

Ma perché illudere Elenoire che Daniele è preso di lei.

Stasera nell'aria hanno messo qualcosa che vedo tutti abbastanza rinco#gfvip #gintonic pic.twitter.com/D9c1VFOFFl — mariella59 (@mariella592) October 21, 2022

Sebbene Daniele Dal Moro in realtà non avrebbe fatto alcun gesto da lasciarle pensare un interesse reciproco, Elenoire Ferruzzi non vuole fermarsi proprio ora e arrivata a questo punto vuole vederci chiaro. La gieffina sempre in chiacchiera con Giaele De Donà ha raccontato una conversazione che ha avuto con Daniele: “Gli ho detto ‘il mio GF sei tu’ e lui mi ha detto ‘anche tu'”, ha rivelato. Giaele è sicura dunque che il ragazzo in qualche modo si stia aprendo a Elenoire e che tra loro possa nascere qualcosa…

Elenoire: -“Gli ho detto il mio gf sei tu, e lui (Daniele) mi ha detto anche tu”

Gisele: -“Amoreee, vedi come si sta aprendo? Io c'ho l'occhio lungo, sulle relazioni non ci becco mai su me stessa ma con gli altri, sempre”



MA PORCODJIOSIAKNS #GFvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/qqnA4LSpNR — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) October 23, 2022

Se Giaele De Donà continua a spingere Elenoire Ferruzzi tra le braccia di Daniele Dal Moro, c’è chi invece sembra esserne decisamente poco convinto. Patrizia Rossetti ha manifestato non pochi dubbi mentre si confrontava con Wilma Goich. Andiamo a leggere le parole della conduttrice su questo rapporto nato tra i due coinquilini…