1 Le foto di Elenoire Ferruzzi

Una delle più concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 7 è senza dubbio Elenoire Ferruzzi. In queste prime settimane di gioco infatti l’attrice si è messa in gioco senza filtri, conquistando il cuore del web e del pubblico con la sua simpatia e la sua ironia.

Proprio nel corso dell’ultima diretta Elenoire ha raccontato la sua forte storia, rivivendo il suo passato, quando era ancora Massimo, fino ad arrivare agli ultimi anni. Ma non solo. La Ferruzzi ha anche avuto modo di incontrare la sua mamma, e il momento ha emozionato i telespettatori.

Nel mentre proprio in queste ore sui social stanno girando alcune foto di Elenoire di quando era giovane, che lei stessa in passato ha condiviso con il suo pubblico.

Andiamo a scoprire le immagini.

Elenoire da giovane

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, Elenoire ha parlato del suo aspetto fisico, spiegando di aver ricercato volutamente l’immagine eccentrica che ha oggi.

Queste le sue dichiarazioni:

“L’immagine così forte l’ho ricercata nel tempo. Volevo appianare il divario tra la mia anima e la mia fisicità. Io ero una donna molto semplice e molto bella, ma a me non piaceva quel tipo di immagine. Io ho voluto appianate il tipo di divario che c’era tra la mia effervescenza e la mia fisicità e ora ci sono riuscita, ora sono come volevo essere”.

Ma non è ancora finita. Andiamo a scoprire le altre foto di Elenoire da giovane e cosa ha raccontato la Vippona.