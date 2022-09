1 Elenoire Ferruzzi contro Ginevra Lamborghini

Nella Casa del Grande Fratello Vip, come è ormai noto, i concorrenti sono monitorati 24 ore su 24 dalle telecamere. Dunque ciò che viene detto o fatto da ogni partecipante non sfugge all’occhio attento degli autori e del pubblico. Proprio a riguardo Elenoire Ferruzzi, a causa di alcune sue frasi contro Ginevra Lamborghini, ha fatto infuriare il popolo del web.

Nella fattispecie, facendo una piccola ricostruzione su quanto accaduto Elenoire Ferruzzi si trovava in salone a chiacchierare con Sara Manfuso e Sofia Giaele De Donà. Dall’altra parte invece la festeggiata Ginevra Lamborghini (oggi è il suo compleanno… auguri da tutti noi), che ha un carattere molto solare e giocoso, stava canticchiando qualcosa. Un atteggiamento che sembra aver un po’ seccato Elenoire, la quale ha sbottato. E non sembra essere la prima volta che la Ferruzzi fa battutine sulla giovane Lamborghini. Si sarà trattata magari di una battuta così tanto per dire, ma quel poco che basta per provocare una forte reazione da parte degli utenti del web.

“Mo l’affogo dentro la vasca”, ha detto Elenoire Ferruzzi. Parole poco dopo ripetute come una battuta da Sara Manfuso per ribadirne il concetto e scoppiare a ridere, seguita da Sofia Giaele De Donà. L’opinionista l’ha definita come “la frase del giorno”, ma queste parole non sono piaciute ai fan del GF Vip. Secondo alcuni, infatti, con queste affermazioni si sarebbe oltrepassato un po’ il limite.

Ginevra stava cantando



Elenoire: “Mo l’affogo dentro la vasca”



Qua si sta superando il limite, veramente.#gfvip pic.twitter.com/fgBHeh5vJp — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 25, 2022

In queste ore dunque il pubblico si è diviso tra chi non ci ha visto niente di male nelle parole di Elenoire Ferruzzi e le ha percepite semplicemente come una battuta e chi, invece, pensa che si sia andati decisamente oltre. Voi che ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra nei commenti.

Nel mentre, intanto, Elenoire Ferruzzi dopo essersi animatamente scontrata con Luca Salatino, ha avuto la possibilità di chiarire con lui…