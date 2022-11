Elenoire Ferruzzi, partono le querele e le richieste danni dopo il GF Vip

NEWS

Nicolò Figini | 10 Novembre 2022

Elenoire Ferruzzi GF Vip 7

Il retroscena sul GF Vip rivelato da Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi poche ore fa ha scritto su Instagram un post rivelando un retroscena sul suo percorso dentro la Casa del Grande Fratello Vip 7. Il suo percorso si è interrotto a causa di un televoto che l’ha vista costretta ad uscire. Tuttavia durante la sua permanenza è accaduto qualcosa a cui forse nessuno ha prestato attenzione. Leggiamo quanto segue:

“Ricorderò Quella mattina per sempre nella casa del GF. Mi alani, mi sedetti sul letto e iniziai a piangere. In quel preciso momento Antonella e Antonino si avvicinarono senza dire nulla. Mi presero le mani e me le strinsero forte. Questo potrebbe essere un momento banale per molti. Per me è stato davvero importante. Io quell’istante me lo porterò nel cuore per sempre. Perché quello che ho provato in quella frazione di minuti è stato così intenso e puro da ricordarmelo per tutta la vita“.

Voi eravate a conoscenza di tutto questo? Lo avevate visto in diretta? Fatecelo sapere. Nel mentre, però, andiamo a vedere altre dichiarazioni che hanno fatto discutere. Di recente, infatti, Elenoire Ferruzzi ha rivelato quanto ha speso per i ritocchi di chirurgia estetica e qual è stata l’ultima volta che ha fatto l’amore. Il tutto è avvenuto nel corso di un’intervista a Le Iene:

“Zigomi 6 o 7 mila euro. Labbra non ricordo ho perso il conto. Altri 7 mila. Seno cinque volte, quindi… Fai conto almeno 10 mila euro a volta. Sedere almeno 15 mila euro. Per un totale intorno ai 200 mila. Sono single da 10 anni. Pace dei sensi no. L’ultima volta che l’ho fatto… Prima di venire qua. Uno dei tanti, basta scorrere la rubrica e ne trovi uno da portarti a casa. Dento la Casa mi facevano gli occhi dolci, sì. Daniele, principalmente lui. Quando uscirà ci vedremo sicuramente“.

Seguiteci per altre news.