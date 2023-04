Elenoire Ferruzzi contro le coppie nate al GF Vip: “Il tempo di due foto e finisce tutto”

NEWS

Debora Parigi | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

Elenoire Ferruzzi non crede alle coppie nate dentro la Casa del GF Vip 7

È stata tra i concorrenti del GF Vip 7 ed è uscita dal gioco dopo un televoto d’ufficio a seguito di una scelta della redazione. Ma sia dentro che fuori la Casa pià spiata d’Italia Elenoire Ferruzzi non si è mai tirata indietro dal dire quello che pensava sia del gioco che dei suoi protagonisti. Spesso tramite i social, non ha avuto peli sulla lingua e ha anche tirato delle belle frecciatine a qualcuno dei suoi ex compagni.

E così, con la fine di questa edizione del reality, vinta da Nikita, l’ex vippona oggi ha lanciato una nuova sentenza. Non presente ieri sera in studio durante la Finale (per motivi da lei stessa rivelati), oggi sui social ha pubblicato una chat con un utente che la segue su Instagram. Il tema della conversazione riguardava le coppie nate quest’anno al Grande Fratello.

Sappiamo che Elenoire Ferruzzi, nel tempo trascorso nella Casa, si è avvicinata molto a due uomini (prima all’uno e poi all’altro) che però si sono detti non interessati. Stiamo parlando di Luca Salatino (già fidanzatissimo) e Daniele Dal Moro. Proprio quest’ultimo ha instaurato un rapporto con Oriana Marzoli, seconda classificata. Ma dentro la Casa si sono formate anche altre coppie: Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia con Edoardo Tavassi.

Come detto, un utente ha parlato con Elenoire chiedendole cosa ne pensasse di queste coppie del GF. E lei ha dato una risposta che è una vera e propria frecciatina. Ecco le sue parole: “Coppie? Il tempo di due foto, qualche servizio fotografico giusto per racimolare un pugno di riso,e poi finisce tutto in una bolla di sapone! È lavoro, e per fortuna ci siete voi che sognate tramite queste pantomime! Fondamentalmente l’essere umano tende sempre a idealizzare negli altri ciò che vorrebbe avere o essere. Vai in qualche parco e osserva le coppie di persone anziane… lì vedrai l’amore”.

Chissà come la prenderanno le coppie del Grande Fratello Vip 7? Ma soprattutto, la Ferruzzi avrà davvero ragione? Il tempo ci darà la risposta.