Andrea Sanna | 16 Giugno 2023

Grande Fratello Vip 5

Fulvio Abbate contro il GF Vip (e non solo)

Nonostante il momento di grande dolore per la scomparsa di suo padre, Luigi Berlusconi in questi giorni spopola sui social. Il minore del figli dell’ex Premier ha colpito gli utenti per la sua indiscussa bellezza. Commenti però che hanno fatto poco piacere a un ex protagonista del GF Vip. Parliamo di Fulvio Abbate.

Su Twitter lo scrittore si è lasciato andare a un commento in cui ha non solo attaccato il programma, ma si è detto anche contro coloro che hanno giudicato Luigi Berlusconi per la sua bellezza. Un pensiero in cui l’ex protagonista del GF Vip ha voluto sottolineare la superficialità di molte persone, che si sono soffermate sull’aspetto fisico del ragazzo, anziché magari concentrarsi sul suo operato.

Non tutti sanno ma Luigi Berlusconi è laureato presso l’Università Bocconi di Milano. Svolge il ruolo di presidente della Holding Quattordicesima. Tra l’altro è esperto di finanza ed è titolare della società B.e.I. Immobiliare. Insomma ha un ruolo davvero importante ed è qui che si concentra la polemica di Fulvio Abbate:

«Il paese reale, nutrito a GF VIP, che adesso sui social si sofferma su “quant’è bono Luigi Berlusconi” (sic) merita solo l’asteroide. Altro che Scuola Holden».

Lo sfogo di Fulvio Abbate sul GF Vip

Molti utenti del web ci hanno tenuto a dire la loro sotto al tweet pubblicato da dall’ex concorrente.

“Disse colui che partecipò a un GF Vip”, ha fatto notare qualcuno. Pensiero al quale lo scrittore ha ribattuto piuttosto stizzito: “Posso permettermi ciò che voi analfabeti mai”. Poi c’è chi ha detto ancora: “Disse chi ha partecipato al GF Vip su una rete della Famiglia Berlusconi, ma poi su quali basi non può essere fatto un apprezzamento estetico? Solo perché il cognome è Berlusconi?“.

Insomma l’esternazione fatta da Fulvio Abbate ha generato l’ennesima polemica tra gli utenti, che in lui avrebbero preferito leggere più riconoscenza, dato che è stato protagonista del GF Vip 5. Lo scrittore tornerà a dire la sua?