Elenoire Ferruzzi, una sua amica l’ha tradita con il suo fidanzato

1 Elenoire e il tradimento del suo ex fidanzato

In queste settimane di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi ha già avuto modo di raccontare tanti fatti legati alla sua vita privata. Tra questi ne ha rivelato uno che riguarda la sua precedente relazione. Ritrovatasi in cucina a parlare con Pamela Prati e Amaurys Perez, la vippona ha ricordato la storia del tradimento subito da un suo ex fidanzato. Una situazione sempre poco piacevole, che ha però voluto ripercorrere passo passo.

Nel momento in cui si è parlato di uomini, Elenoire Ferruzzi ha svelato di essere affascinata dalla loro bellezza e quando ha scoperto di questo tradimento e di quanto si sia arrabbiata per questa profonda mancanza di rispetto. Elenoire ha fatto sapere di averne cacciati alcuni nel cuore della notte. Di aver avuto degli ex sicuramente belli, stupendi, ma spesso il fatto che sia rimasta affascinata più dal lato estetico non è stato un bene:

«Uno usava il telefono non davanti a me. A un certo punto io vedo questi messaggi che si mandava con una… Non ho detto niente. Dopo qualche giorno questo continuava, poi si assentava anche. Ad un certo punto l’ho aspettato… il demonio. Io ero a letto con la luce spenta ma svegli. Arriva lui, erano tipo alle due di notte. Mi chiama “Amore” e mi dà un bacio. Io ho acceso la luce e gli ho detto “Dobbiamo parlare. Dove sei stato fino ad adesso?”. “No ma io sono stato a cena poi con gli amici a calcio», ha spiegato Elenoire Ferruzzi.

La cosa più sconvolgente, come vedremo in seguito, è che l’ex fidanzato avrebbe tradito Elenoire Ferruzzi con un’amica di quest’ultima. Dunque un tradimento doppio, dato che si trattava di una persona alla quale la gieffina era davvero molto legata. Come da lei stessa ammesso, infatti, ha patito più la mancanza di rispetto da parte di questa persona, rispetto al suo ex: «Io ovviamente i messaggi ecc… e da lì poi è venuto fuori tutto. Ed era una mia amica. Una persona che sentivo tutti i giorni. Che sapeva tutte le mie sofferenze per lui. Io che piangevo tutti i giorni al telefono per lui. Il tradimento non è stato di lui ma di lei». (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Insomma una vicenda davvero poco piacevole quella vissuta da Elenoire Ferruzzi. Le notizie sulla concorrente del GF Vip 7 non sono finite qui….