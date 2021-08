Eleonora Giorgi commenta la notizia della gravidanza di Clizia Incorvaia

Nella giornata di ieri siamo venuti a conoscenza della gravidanza di Clizia Incorvaia. Notizia trapelata da un’intervista che l’influencer e il fidanzato Paolo Ciavarro hanno rilasciato al settimanale Gente. La coppia si è conosciuta nella Casa del GF Vip 4 e si sono perdutamente innamorati. Eleonora Giorgi, mamma del conduttore, aveva fatto tanto il tifo per loro nonostante avesse suggerito al suo Paolo di fare un passo alla volta, senza fretta.

Di quel consiglio di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro ne ha fatto tesoro e, insieme a Clizia Incorvaia, ha costruito un amore solido e importante, che ha fatto ricredere molti detrattori della coppia. Ora l’arrivo di un bebè, che ha mandato in fibrillazione la famiglia e il web (pensate che ‘ciavarrini’ è finito in tendenza su Twitter).

Ma come avrà reagito Eleonora Giorgi? Su Instagram l’attrice ha postato una bellissima foto che ritrae proprio suo figlio Paolo e Clizia, con su scritto: «Pare che diventerò nonna! Che bellooooooooooo!!!!», ha detto emozionata.

A commentare il post di Eleonora Giorgi, poco dopo, Clizia Incorvaia: «Sarai una nonna meravigliosa! sarà molto fortunato/a», ha scritto. Sempre l’influencer nelle scorse ore ha dato la notizia su Instagram:

«Non è stato facile mantenere “solo per proteggere “ il segreto più bello. Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande … avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni. Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti.

E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande , mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno , credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti. E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni. C’è ancora molto da fare , in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo. Ti aspettiamo gnometto/a»

Dopo le parole di Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia, non sono mancate quelle di Paolo Ciavarro: «La gioia più grande della mia vita siete voi».

Noi di Novella 2000 e Novella2000.it rinnoviamo i nostri più sinceri auguri per questa bellissima notizia!

