Ospite a La Volta Buona, Pago annuncia di aver fatto una proposta di matrimonio alla sua storica compagna Serena Enardu. La coppia dunque si prepara a sposarsi.

Fiori d’arancio per Pago e Serena Enardu

Senza dubbio una delle coppie più amate e solide del mondo dello spettacolo italiano è quella formata da Pago e Serena Enardu. Come in molti sapranno, i due si sono innamorati ben 13 anni fa e da quel momento hanno dato il via a una bellissima storia d’amore. Nonostante una pausa durata circa due anni, durante la quale era sembrato che la relazione fosse giunta al termine, a oggi il cantante e l’ex tronista sono tornati a essere in perfetta sintonia e oggi è arrivata una notizia che ha spiazzato tutto il pubblico.

Questo pomeriggio infatti il cantautore è stato ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo e nel corso della diretta de La Volta Buona ha annunciato di aver fatto una proposta di matrimonio alla sua Serena. In merito l’artista sardo ha dichiarato: “Ho fatto la proposta a Serena. Sono andato difronte ai genitori, mi sono inginocchiato e le ho fatto la proposta a Natale. Penso sia arrivato il momento. Non abbiamo ancora deciso la data però. Appena decidiamo ve lo diremo”.

Pago e Serena Enardu dunque si sposano e finalmente coroneranno il loro sogno d’amore. Poco dopo la Balivo ha stupito il cantante, mostrandogli un videomessaggio che la sua compagna ha registrato per lui. L’ex tronista ha così affermato: “Non sai quanto è importante per me il nostro rapporto, quello che abbiamo costruito con fatica. A volte abbiamo disintegrato quello che avevamo costruito ma poi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato da capo. Io adoro quello che siamo oggi e ti amo alla follia. Voglio invecchiare con te”.

Non resta dunque che fare tanti auguri a questa splendida coppia e attendere con ansia il giorno delle fatidiche nozze.