Commossa per la scomparsa della sua cara amica, Barbara Palombelli ha ricordato Eleonora Giorgi a Forum in apertura di puntata: “Resta un grande vuoto, ci ha insegnato a vivere bene. Lei ci sarà sempre”.

Il ricordo di Barbara Palombelli

È una giornata molto triste per il mondo del cinema e della televisione oggi. All’età di 71 anni è morta Eleonora Giorgi. In TV in tanti la stanno ricordando e dopo le belle parole di Federica Panicucci a Mattino 5, anche Barbara Palombelli è parsa molto commossa.

In apertura di puntata a Forum, la conduttrice ha speso delle dichiarazioni ricche d’affetto e stima per l’attrice e regista:

“Tutta l’Italia piange la scomparsa di Eleonora Giorgi. Perché tutta questa commozione universale? Perché lei con il coraggio del racconto della malattia ha insegnato come affrontare i momenti difficili e le terapie dolorosissime e la lunghissima attesa di una morte certa”.

LEGGI ANCHE: Clizia Incorvaia, il commovente post di addio per Eleonora Giorgi

Barbara Palombelli ha poi aggiunto: “A me che ero sua grande amica d’infanzia resta un grande vuoto, ma la sento qua”. In seguito dopo la pubblicità è stato mandato un bellissimo filmato con alcuni dei momenti più belli di Eleonora Giorgi. Tornati in studio Barbara Palombelli ha nuovamente preso la parola.

La Palombelli: “Lei ci sarà sempre”

Commossa e provata per l’accaduto, la conduttrice ha ricordato come da ragazzine avevano tanti sogni. Poi Barbara Palombelli ha ricordato l’ultima telefonata ricevuta da Eleonora Giorgi dalla clinica in cui si trovava ricoverata:

“Mi ha detto ‘ricordati sempre e ricorda anche ai miei figli che siamo state delle ragazzine felici e avevamo tanti sogni e coraggio’. Questa la parola per ricordare Eleonora Giorgi e il suo lungo film di quest’ultimo anno e mezzo.

Lei ha insegnato che fino all’ultimo giorno bisogna vivere bene, tant’è che lei ha voluto incontrare il nipotino Gabriele e si affacciava alla finestra della clinica. Ha vissuto una vita intensissima, tra successo e amori e ha dato speranza a tante persone ammalate. I malati di cancro sanno apprezzare tutto. Lei l’ha fatto passare a tutti questo messaggio e dobbiamo ringraziarla”.

Da qui Barbara Palombelli ha chiesto un grande applauso per Eleonora Giorgi. Poco ha voluto concludere il suo discorso dicendo che ha avuto due angeli accanto, i figli Andrea e Paolo: “Due ragazzi che sono un modello per tutti gli italiani. Io vorrei che loro fossero d’esempio a tutti coloro che non stanno bene. Avere due figli così davvero ti dà forza e coraggio e lei si è arricchita. Non ci lascia perché Mediaset la ricorderà con dei film. Noi ci siamo ancora e lei ci sarà sempre”.

Con queste parole ha concluso il suo discorso. Novella2000.it si stringe intorno alla famiglia di Eleonora Giorgi per questa dolorosa scomparsa.