L’indiscrezione sul Festival di Sanremo 2025 giunta questa mattina in sala stampa (che tanto aveva incuriosito il pubblico) sembra trovare delle conferme. La canzone Amarcord di Sarah Toscano avrebbe in realtà dovuto cantarla Elettra Lamborghini.

La canzone che avrebbe dovuto cantare Elettra Lamborghini

Vi ricordate quando nella giornata di oggi vi abbiamo raccontato che Elettra Lamborghini oggi dalla sala stampa del Festival di Sanremo 2025 ha svelato un vero e proprio aneddoto. La co-conduttrice della serata, insieme a Miriam Leone e Katia Follesa ha infatti rivelato che avrebbe dovuto prendere parte alla kermesse canora con un brano.

Canzone questa però che non sentiva nelle sue corde e che, di conseguenza, Elettra Lamborghini ha preferito non prendere in considerazione. Ci ha tenuto a precisare: “Sì, è vero. Va beh, non mi sento di dire qual è perché spesso succede che uno ascolti una canzone più che un’altra, semplicemente non la sentivo mia. Molto bella, bellissima. Però sicuramente non era per me.”

Non si è detta però dispiaciuta, dato che comunque ricopre il ruolo di co-conduttrice si punta a un prossimo Festival di Sanremo 2025 come artista in gara. Ma qual è la canzone che è stata proposta ad Elettra Lamborghini? Secondo quanto ripreso da Davide Maggio si tratterebbe di Amarcord di Sarah Toscano.

Come fatto notare dal giornalista il pezzo non risulta essere così lontano dal mondo di Elettra Lamborghini, anzi. Peraltro Amarcord è una forma dialettale originaria proprio dell’Emilia Romagna, terra d’origine di Elettra. Sarah Toscano invece, a differenza dell’ereditiera, pare abbia deciso di puntare forte su questo pezzo, che sta già riscuotendo un bel successo.

Peraltro Sarah Toscano risulta essere anche tra gli autori del brano che, a questo punto, potrebbe aver subito delle modifiche. Come detto però Elettra Lamborghini è felicissima di sapere che l’artista che ha portato in gara questa canzone sta facendo del suo meglio. E se fosse davvero Sarah sarebbe davvero un bel complimento per lei che, a soli 19 anni, si trova già tra i Big di Sanremo 2025.