Sul palco dell’Ariston, secondo molti utenti del web, Katia Follesa ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni. Andiamo a scoprire tutto quello che è accaduto.

La simpatica battuta di Katia Follesa

La terza serata del Festival di Sanremo con la conduzione di Carlo Conti ha avuto inizio con l’ingresso di Miriam Leone e in seguito hanno sceso le scale del palco anche Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Quest’ultima ha fatto un piccolo sketch comico mettendo al centro dell’attenzione la sua fisicità.

In seguito, però, gli spettatori hanno notato quella che ritengono essere una simpatica frecciata a Chiara Ferragni. Ma cos’è successo? La comica, in sostanza, ha affermato con una risata che lei non darà il suo cachet in beneficienza perché “sono una ragazza madre“, rimarcando ironicamente che si è separata da poco.

Se ben ricordate, Chiara Ferragni aveva annunciato che avrebbe dato in beneficienza il compenso percepito per il suo lavoro al Festival. E così ha fatto, in quanto sarebbe stato confermato che diverse associazioni ha ricevuto 150mila euro. “Sono stati sedici i centri antiviolenza che hanno ricevuto i finanziamenti a fondo perduto attraverso alcuni bonifici, a seguito della convenzione sottoscritta dall’associazione socia“, si legge in una nota dell’associazione D.i.Re.

Voi avevate colto la battuta di Katia Follesa?