Il pubblico a casa ha subito notato l’occhio molto rosso di Massimo Ranieri durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025. Ecco quale potrebbe essere la spiegazione più gettonata.

L’occhio di Massimo Ranieri

Continua la gara dei Big di Sanremo 2025 con la seconda parte dei concorrenti che non si sono esibiti nella serata di ieri. Abbiamo potuto ascoltare, per esempio, i brani inediti di Sarah Toscano, Brunori SAS e Clara. Non è mancato nemmeno un momento dedicato a un’iconica canzone interpretata da Edoardo Bennato, così come la presentazione delle co-conduttrici Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Poi è stato il turno di Massimo Ranieri con la sua “Nelle mani un cuore“. I fan, però, hanno notato subito un dettaglio che ha destato preoccupazione. Ranieri, infatti, aveva un occhio estremamente rosso e tutto ciò ha portato gli spettatori a chiedersi che cosa potesse essergli successo.

Al momento non abbiamo una spiegazione precisa e dettagliata data dal cantante stesso, ma possiamo trovare una motivazione molto semplice con il solo ragionamento. Potrebbe essere che a Massimo Ranieri si sia rotto un capillare. Un problema piuttosto comune che non avrebbe inficiato minimamente sulla performance.

Infatti, alla fine, l’artista ha raccolto molteplici applausi da tutto il teatro dell’Ariston. Voi cosa ne avete pensato della sua esibizione? Fatecelo sapere con un commento.