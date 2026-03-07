In finale al San Marino Song Contest, Elettra Lamborghini ha presenziato come ospite e ha spoilerato la sua partecipazione a Canzonissima ma ha anche commesso una gaffe con Simona Ventura. Ecco cosa ha detto.

Elettra Lamborghini a Canzonissima

Ieri sera abbiamo scoperto chi rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest. La serata però ha visto anche la presenza di alcuni ospiti, tra cui Elettra Lamborghini, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2026.

Simona Ventura ha voluto sapere da lei tutte le novità sui suoi prossimi impegni lavorativi. Ed è qui che Elettra Lamborghini non è riuscita a trattenersi e ha fatto uno spoiler: “Amore i prossimi impegni non so se te li posso dire. Spoilero? Siamo in Rai quindi te lo dico. Faccio Canzonissima quindi non vi dimenticherete di me!”, ha esordito Elettra.

E non è l’unica cosa che ha detto….

La gaffe di Elettra con Simona Ventura

Ma non è tutto, perché oltre ad aver deliziato il pubblico di questo spoiler, Elettra Lamborghini ha anche raccontato quali saranno gli altri impegni televisivi. Conversando con Simona Ventura si è lasciata scappare:

“E poi faccio The Unknown che andrà a maggio con Scintilla“.

Al nome pronunciato, Simona Ventura ha ridacchiato e ha aggiunto che in italiano il titolo scelto per il programma di Rai 2 è L’Ignoto. Al che Elettra Lamborghini ha detto: “Oh come fai a saperlo?“, ha risposto Elettra. “È una storia lunga“, ha chiosato la conduttrice. “Oh cavolo! O damn! Amoree!“, ha concluso la cantante resasi conto della gaffe commessa.

Questo perché era stata scelta proprio Simona Ventura per la conduzione de L’Ignoto. All’epoca però lei rifiutò per accettare invece il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi.

Involontariamente Elettra Lamborghini si è resa protagonista di una gaffe e di uno spoiler!

