Senhit e Boy George vincono il San Marino Song Contest, ma Simona Ventura commette una gaffe (VIDEO)
La gaffe di Simona Ventura durante il San Marino Song Contest
Poco dopo la proclamazione di Senhit e Boy George che hanno vinto il San Marino Song Contest, Simona Ventura ha commesso una gaffe.
Simona Ventura fa una gaffe al San Marino Song Contest
Ieri sera è andata in onda la finale del San Marino Song Contest che ha visto la vittoria di Sehnit e Boy George. Durante la proclamazione, però, Simona Ventura ha commesso una gaffe che non è certamente sfuggita agli utenti in rete, diventando così virale.
LEGGI ANCHE: Elettra Lamborghini spoilera la sua partecipazione a Canzonissima e commette una gaffe (VIDEO)
Ma cosa ha detto la conduttrice? Confermata la presenza dell’artista all’Eurovision, anziché dire che guideranno San Marino, infatti, a Simona Ventura è scappato dire: “Senhit feat Boy George rappresenterà l’Italia”.
March 7, 2026
L’errore, commesso involontariamente da Simona Ventura, ha fatto sorridere e non poco i telespettatori, che sui social ci hanno riso su con qualche battutina.
Senhit e Boy George vincono il San Marino Song Contest: la classifica
Non solo però la gaffe di Simona Ventura, che vedremo al comando della kermesse anche per le prossime due edizioni.
Come detto a vincere è stato il brano Superstar di Sehnit e Boy George e rappresenteranno la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest dal 12 al 16 maggio. La cantante ha avuto la meglio su Kelly Joyce al secondo posto, Paolo Belli arrivato terzo e tutti gli altri a seguire.
Durante la conferenza stampa, Senhit ha affermato di essere molto contenta di rappresentare San Marino per la quarta volta, come ripreso da Biccy:
In conferenza stampa, Senhit si è detta felicissima di aver vinto: “Sono felicissima perché ci speravo moltissimo, Boy George è autore, compositore e featuring del brano. Questa Repubblica mi ha sempre trattato con rispetto e amore, magari questa è la volta buona che porteremo San Marino sul podio? Boy George stasera non c’era perché in tour, ma a Vienna verrà“.
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.