Poco dopo la proclamazione di Senhit e Boy George che hanno vinto il San Marino Song Contest, Simona Ventura ha commesso una gaffe.

Simona Ventura fa una gaffe al San Marino Song Contest

Ieri sera è andata in onda la finale del San Marino Song Contest che ha visto la vittoria di Sehnit e Boy George. Durante la proclamazione, però, Simona Ventura ha commesso una gaffe che non è certamente sfuggita agli utenti in rete, diventando così virale.

Ma cosa ha detto la conduttrice? Confermata la presenza dell’artista all’Eurovision, anziché dire che guideranno San Marino, infatti, a Simona Ventura è scappato dire: “Senhit feat Boy George rappresenterà l’Italia”.

L’errore, commesso involontariamente da Simona Ventura, ha fatto sorridere e non poco i telespettatori, che sui social ci hanno riso su con qualche battutina.

Senhit e Boy George vincono il San Marino Song Contest: la classifica

Non solo però la gaffe di Simona Ventura, che vedremo al comando della kermesse anche per le prossime due edizioni.

Come detto a vincere è stato il brano Superstar di Sehnit e Boy George e rappresenteranno la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest dal 12 al 16 maggio. La cantante ha avuto la meglio su Kelly Joyce al secondo posto, Paolo Belli arrivato terzo e tutti gli altri a seguire.

Durante la conferenza stampa, Senhit ha affermato di essere molto contenta di rappresentare San Marino per la quarta volta, come ripreso da Biccy:

In conferenza stampa, Senhit si è detta felicissima di aver vinto: “Sono felicissima perché ci speravo moltissimo, Boy George è autore, compositore e featuring del brano. Questa Repubblica mi ha sempre trattato con rispetto e amore, magari questa è la volta buona che porteremo San Marino sul podio? Boy George stasera non c’era perché in tour, ma a Vienna verrà“.

