Durante la conferenza stampa per la terza serata di Sanremo 2025, Carlo Conti, rispondendo ad una domanda, ha rivelato se…

Durante la conferenza stampa per la terza serata di Sanremo 2025, Carlo Conti, rispondendo ad una domanda, ha rivelato se ha sentito o meno Amadeus, da quando è iniziato il Festival.

Carlo Conti ed Amadeus si sono sentiti?

Verso l’ora di pranzo, come di consueto, quest’oggi si è tenuta la conferenza stampa per la terza serata di Sanremo 2025. Vi hanno presenziato, oltre a Carlo Conti, anche Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, attesissime per stasera.

Numerose sono state le curiosità dei giornalisti. In chiusura, poi, si è parlato anche di Amadeus. Carlo Conti ha, infatti, risposto a una domanda in merito ad un suo eventuale scambio con l’ex conduttore, dopo l’inizio del Festival.

Conti ha svelato che, fino a quel momento, non aveva ricevuto né telefonate né messaggi dal collega. Con serenità e senza alcuna polemica, alla domanda se avesse avuto modo di sentire Amadeus, ha risposto:

“No, ancora no. Credo che lasci passare questo ciclone. Ancora non mi ha messaggiato. Io non ho avuto tempo di messaggiare con nessuno.“

Conti ha aggiunto, invece, di aver sentito qualcun altro. Senza rivelare il contenuto della conversazione, Carlo ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio da Fiorello, subito dopo la prima serata di martedì:

“Dopo la prima sera Fiorello mi ha mandato un messaggio alle 4.30, alle 5.30, tutto spettinato, che aveva finito di vedere il Festival a quell’ora.“

Il conduttore ha poi voluto ribadire l’assenza di qualsiasi tipo di rivalità con la precedente squadra di Sanremo, sottolineando l’amicizia che lo lega ad Amadeus e Fiorello:

“Sono amici e quello che ribadisco è che non è Conti batte Amadeus. È semplicemente che il Festival di Sanremo è in piena salute, sta andando bene, io ho cercato di farlo nel mio modo e il pubblico italiano lo ha apprezzato.“

Un messaggio chiaro, che ha voluto mettere a tacere qualsiasi ipotesi di rivalità, confermando la sua visione di Sanremo come una celebrazione della musica, con lo scopo di intrattenere e coinvolgere il pubblico.

Carlo Conti ha, dunque, sottolineato ancora una volta che il successo del Festival dipende dalla qualità del programma e dalla partecipazione del pubblico, e che il suo obiettivo resta quello di offrire uno spettacolo genuino e apprezzato.