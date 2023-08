NEWS

Nicolò Figini | 30 Agosto 2023

Sanremo 2024

Il possibile omaggio di Celentano a Sanremo 2024

Nel nuovo numero in uscita di Novella 2000 potrete trovare un’interessante indiscrezione riguardante il Festival di Sanremo 2024. All’interno dell’editoriale del nostro direttore Roberto Alessi, “Torna a Casa Alessi“, possiamo leggere la notizia secondo la quale Adriano Celentano potrebbe salire sul palco dell’Ariston per rendere omaggio all’amico recentemente scomparso Toto Cutugno. Per il grande artista, infatti, dovrebbe esibirsi sulle note de “L’italiano“.

Sui social, come segno di rispetto e dolce ricordo verso Cutugno, Celentano ha scritto un lungo post. Qui ricorda una conversazione avuta con il cantante riguardo proprio al brano in questione:

“Tu insistevi perché io incidessi ‘L’italiano’… il brano era davvero Forte!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: ‘Io sono un italiano vero’… E io sentirmi pronunciare: ‘Sono un italiano vero’ mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie: ‘Ma non capisci che è proprio questo il punto, io l’ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero’.

‘Sì lo so’, gli dissi io, ‘però non mi va di dirlo io…’. Non sempre, ma a volte la troppo scrupolosità si può trasformare in una cazzata mondiale. Però nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene”.

Ed ecco la notizia bomba: le righe che avete letto hanno messo in moto un progetto per ora appena abbozzato, ma che, mi assicurano, non può non piacere anche al direttore artistico di Sanremo 2024 Amadeus, un uomo che ha sempre avuto un profondo rispetto per Cutugno perché, dice, “ha contribuito a far conoscere la musica italiana nel mondo, un simbolo di Sanremo“.

L’idea è di avere Adriano Celentano al Festival per cantare “L’italiano“, il brano più famoso di Cutugno. Quell’omaggio a Toto si trasformerebbe nell’evento top del Festival, come lo era stato per il trio formato da Al Bano, Morandi e Massimo Ranieri quest’anno. In più Toto aveva presentato “L’italiano” proprio al Festival ‘83.

Tutti incrociano le dita perché Adriano, che ha scritto “La canterei esattamente come l’hai cantata tu!“, è un professionista assoluto (coadiuvato dalla moglie, donna straordinaria, Claudia Mori) e non fa le cose tanto per fare.